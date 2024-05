CAVA Group, Inc. exploite une marque de restauration rapide méditerranéenne qui définit la catégorie. La société exploite environ 309 restaurants CAVA à service rapide dans 24 États et à Washington, D.C. Le nombre de restaurants CAVA exclut deux établissements exploités dans le cadre d'un accord de licence et des cuisines numériques. Sa cuisine méditerranéenne allie goût et santé, avec un menu qui propose des bols et des pitas personnalisables et évalués par un chef cuisinier. Ses trempettes, ses pâtes à tartiner et ses vinaigrettes sont produites de manière centralisée et vendues dans les épiceries. Son menu répond à un éventail de préférences alimentaires, allant des régimes copieux et indulgents aux régimes végétaliens, végétariens, sans gluten, sans produits laitiers, paléo, céto et sans noix. Les clients de l'entreprise peuvent choisir un repas préparé par un chef ou un bol ou une pita à composer soi-même en utilisant ses 38 ingrédients et plus de 17,4 milliards de combinaisons. L'entreprise a développé un accès multicanal aux repas dans les restaurants, au ramassage numérique, au ramassage au volant dans certains restaurants, à la livraison, à la restauration et aux offres de biens de consommation courante.

Secteur Restaurants et bars