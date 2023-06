Le marché des introductions en bourse, peu dynamique, montre des signes de vie grâce à une multitude d'opérations aux États-Unis et en Europe, qui laissent espérer une reprise prochaine.

Le marché des introductions en bourse (IPO) est en plein marasme depuis le début de l'année 2022, lorsque l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la flambée de l'inflation ont freiné l'appétit pour le risque, les investisseurs s'inquiétant des hausses incessantes des taux d'intérêt.

Les investisseurs prévoyant désormais la fin des hausses de taux de la Réserve fédérale dans le courant de l'année, l'optimisme a repris le dessus.

Le VIX, un indice qui mesure la volatilité et qui est connu comme la "jauge de la peur" de Wall Street, a toujours été inférieur à 20 - le seuil à partir duquel la nervosité du marché est considérée comme trop hostile pour les introductions en bourse - pendant la majeure partie du deuxième trimestre. Il se situe actuellement à l'un de ses niveaux les plus bas depuis février 2020.

Cela a permis à la chaîne de magasins d'occasion Savers Value Village de lever 401 millions de dollars lors de son introduction en bourse à New York cette semaine, soit plus que ce qu'elle avait prévu à l'origine. Les investisseurs ont continué à s'arracher ses actions, qui ont clôturé en hausse de 27 % lors de leur première journée de cotation.

"La situation est beaucoup plus optimiste qu'en juin 2022", a déclaré Aloke Gupte, co-responsable des marchés internationaux de capitaux (ECM) chez JPMorgan Chase & Co, qui a dirigé l'introduction en bourse de Savers en tant que preneur ferme et qui gère la cotation du groupe de transfert d'argent CAB Payments < IPO-CABP.L> à Londres.

"Cela ne se manifeste pas encore nécessairement dans le volume des transactions, mais les perspectives sont très différentes de celles de l'année dernière", a déclaré M. Gupte, dont les responsabilités s'étendent à l'Europe, à l'Afrique et à l'Asie.

Deux autres sociétés ont également réussi à s'introduire en bourse à New York - le fournisseur de services d'infrastructure énergétique Kodiak Gas Services et l'assureur Fidelis Insurance Holdings - mais au prix d'une réduction de la taille des offres.

"Même si nous nous rapprochons d'eaux plus calmes, la situation n'est pas encore tout à fait sereine", a déclaré Tom Swerling, responsable mondial de l'ECM chez Barclays, qui a participé aux transactions de Kodiak et de Fidelis.

Au début du mois, les actions du groupe de restauration américain Cava ont augmenté lors de leurs débuts sur le marché pour presque doubler le prix de l'introduction en bourse, dans l'un des exemples les plus clairs à ce jour du retour de l'appétit du marché.

"L'introduction en bourse de Cava a montré que le marché est avide de nouvelles émissions de sociétés à forte croissance", a déclaré Paul Abrahimzadeh, co-responsable de l'ECM pour l'Amérique du Nord chez Citigroup, l'une des banques qui a dirigé l'introduction en bourse de Cava.

LES IPOS EN EUROPE SONT EN ROUTE

En Europe, trois introductions en bourse sont en passe d'être achevées début juillet, mais deux d'entre elles ont déjà dû revoir à la baisse leurs attentes en matière d'évaluation.

Nucera, l'unité hydrogène de Thyssenkrupp, vise une capitalisation boursière de 2,7 milliards d'euros (2,9 milliards de dollars), ce qui est inférieur aux attentes antérieures de plus de 3 milliards d'euros.

La société britannique CAB Payments a pris la rare initiative de fixer un prix fixe pour son offre d'actions, qui se situe dans le bas de la fourchette précédemment annoncée.

Le producteur d'énergie roumain Hidroelectrica, soutenu par l'État, vise toutefois une valorisation de 10 milliards d'euros pour son introduction en bourse sur le marché intérieur, ce qui est beaucoup plus proche du chiffre que l'actionnaire vendeur Fondul Proprietatea a inscrit dans ses livres.

En cas de succès, ces opérations pourraient inciter d'autres entreprises européennes à suivre l'exemple. La confiance du marché a été ébranlée après que le producteur de carbonate de soude naturel WE Soda a décidé d'annuler son introduction en bourse à Londres, en raison d'inquiétudes accrues quant à la santé du marché.

L'activité de double cotation contribue également à réchauffer le marché. Le fabricant de yachts Ferretti, coté à Hong Kong, est entré en bourse à Milan cette semaine après avoir vendu pour 265 millions d'euros d'actions. Le groupe américain Coty, spécialisé dans les produits de beauté, étudie également la possibilité d'une cotation à Paris.

Les banquiers attribuent cette dernière augmentation des cotations en partie à la frénésie de ventes d'actions de sociétés cotées en bourse qui s'est manifestée ces derniers mois et qui a ouvert la voie à de nouveaux émetteurs.

Il s'agit notamment de plusieurs ventes de plusieurs milliards de dollars dans des sociétés de premier ordre telles que le fabricant de bière Heineken et GE Healthcare Technologies, une société dérivée de General Electric.

"Cette année a été l'année des émissions jumbo comme nous n'en avions pas vu depuis de nombreuses années", a déclaré Andrew Briscoe, responsable du syndicat ECM de Bank of America pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA).

Les conseillers s'attendent à ce que davantage d'entreprises reprennent leurs projets d'introduction en bourse après l'accalmie de l'été, annonçant une année 2024 chargée, mais les investisseurs restent prudents quant à un retour complet du pipeline des introductions en bourse malgré les reprises du marché au cours des derniers mois.

"Si les gens se sentent mieux sur le marché en général, pour les émetteurs individuels, la situation n'a peut-être pas changé autant que les marchés le suggèrent", a déclaré David DiPietro, responsable de l'investissement privé chez T. Rowe Price.

