Cavendish Financial PLC, anciennement finnCap Group plc, est une société de services consultatifs basée au Royaume-Uni. La société fournit des conseils stratégiques, des services de levée de fonds et des services connexes aux entreprises de taille moyenne, aux investisseurs institutionnels de toutes tailles, aux fonds d'investissement privés, aux investisseurs fortunés et à leurs family offices. Ses secteurs d'activité comprennent le conseil et le courtage aux entreprises, le conseil en fusions et acquisitions privées et le courtage en valeurs mobilières institutionnelles. Elle fournit une gamme complète de services à travers deux marques : finnCap Capital Markets et finnCap Cavendish. Grâce à son investissement dans Energise, elle fournit également à ses clients des conseils stratégiques et des services d'assurance concernant la planification et la mise en œuvre d'une consommation énergétique nette zéro, l'efficacité énergétique et le développement durable. Par l'intermédiaire de finnCap Capital Markets, elle offre des services en matière d'actions, de recherche, de distribution et d'exécution, ainsi que finnCap Analytics. Par l'intermédiaire de finnCap Cavendish, elle offre des services de banque d'investissement, de conseil stratégique et de capital.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds