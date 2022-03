Cazoo annonce les prochaines dates de présentation des rapports financiers

Cazoo Group Ltd (NYSE : CZOO) (« Cazoo » ou « la Société »), le principal détaillant automobile en ligne d'Europe, qui transforme l'achat et la vente d'une voiture aussi simple et sans faille que la commande de tout autre produit en ligne, a annoncé aujourd'hui la date de présentation de ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2021, et la date de présentation de ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2022.

Quatrième trimestre et exercice 2021

La société publiera ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2021 avant l'ouverture des marchés boursiers américains, le jeudi 7 avril 2022. La société organisera une conférence téléphonique ce même jour, à 8 h 00 heure de l'Est.

Les investisseurs et analystes souhaitant participer à la conférence sont invités à composer le 1-877-704-6255, ou pour les appels internationaux, le 1-215-268-9947. Une webdiffusion de la conférence sera également disponible sur la page des relations avec les investisseurs du site Web de la société à l'adresse suivante : https://investors.cazoo.co.uk.

Premier trimestre de l'exercice 2022

La société publiera ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2022 avant l'ouverture des marchés boursiers américains, le mardi 3 mai 2022. La Société organisera une conférence téléphonique ce même jour, à 8 h 00 heure de l'Est.

À propos de Cazoo – www.cazoo.co.uk

Notre mission a pour but de transformer l'expérience d'achat et de vente de voitures au Royaume-Uni et en Europe en améliorant la sélection, la valeur, la transparence, la commodité et la tranquillité d'esprit. Notre objectif est de faire en sorte que l'achat ou la vente d'une voiture reviennent au même que la commande de n'importe quel autre produit en ligne, permettant aux consommateurs d'acheter, de vendre, de financer ou de souscrire une voiture entièrement en ligne, simplement et sans faille, avec une livraison ou une collecte en seulement 72 heures. Cazoo, fondée en 2018 par l'entrepreneur en série Alex Chesterman OBE, est soutenue par certains des principaux investisseurs technologiques mondiaux et cotée en bourse sous le symbole NYSE : CZOO.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les attentes, estimations et projections concernant les activités de Cazoo peuvent différer de ses résultats réels et vous ne devez donc pas vous fier aux déclarations prospectives comme exprimant des prédictions d'événements futurs. Ces déclarations prospectives sont généralement reconnaissables par l'utilisation de mots tels que « croire », « projeter », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention », « stratégie », « futur », « opportunité », « planifier », « peut », « devrait », « des tournures au conditionnel ou au futur », « continuera », « résultera probablement » et d'autres expressions similaires. Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections et autres déclarations concernant des événements futurs qui sont fondées sur des attentes et des hypothèses actuelles et qui sont par conséquent soumises à des risques et à des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : (1) l'obtention des avantages escomptés du regroupement d'entreprises avec Ajax I (le « Regroupement d'entreprises ») ; (2) l'atteinte de la croissance prévue des revenus et la gestion efficace de la croissance ; (3) l'exécution de la stratégie d'expansion de Cazoo en Europe ; (4) l'acquisition et l'intégration d'autres entreprises ; (5) l'atteinte et le maintien de la rentabilité dans le futur ; (6) avoir accès à un stock approprié et suffisant de véhicules pour la revente aux clients et pour l'offre d'abonnement de Cazoo ainsi que pour le reconditionnement et la vente du stock de manière rapide et efficace ; (7) élargir l'offre d'abonnement de Cazoo ; (8) accroître l'offre de services de Cazoo et optimiser les prix ; (9) promouvoir efficacement la marque de Cazoo et accroître la notoriété de la marque ; (10) l'élargissement de l'offre de produits de Cazoo et l'introduction de nouveaux produits et services ; (11) l'amélioration des résultats d'exploitation et financiers futurs ; (12) l'acquisition et la protection de la propriété intellectuelle ; (13) l'attraction, la formation et la rétention du personnel clé ; (14) le respect des lois et règlements applicables aux activités de Cazoo ; (15) le déploiement réussi du produit du regroupement d'entreprises ; et (16) les autres risques et incertitudes énoncés dans les volets intitulés « Facteurs de risque » et « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » de la déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 et du prospectus qui y figure, déposés par Cazoo Group Ltd (f/k/a Capri Listco). La liste de facteurs mentionnés n'est pas exhaustive. Vous devez examiner attentivement les facteurs mentionnés et les informations incluses dans d'autres documents déposés par Cazoo à l'occasion auprès de la SEC. Ces documents identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Il est recommandé aux lecteurs sont de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et Cazoo n'endosse aucune obligation et n'a nullement l'intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison. Cazoo ne donne aucune garantie qu'elle répondra à ses attentes.

