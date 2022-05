Cazoo annonce ses résultats financiers du premier trimestre 2022

Chiffre d'affaires record en hausse de 159% en glissement annuel à 295 millions GBP au T1 avec une vente au détail en hausse de 53% en glissement trimestriel

Cazoo Group Ltd (NYSE: CZOO) ("Cazoo" ou la "Société"), le chef de file européen des vendeurs de voitures en ligne, qui rend l'achat et la vente d'un véhicule aussi simples que pour tout autre produit en ligne, annonce ses résultats financiers pour le trimestre clos au 31 mars 2022.

Alex Chesterman, fondateur et PDG de Cazoo: "Je suis extrêmement satisfait de notre chiffre d'affaires et de nos ventes unitaires record au T1, alors que nous commençons à récolter les fruits des grandes décisions stratégiques que nous avons prises en 2021. Nous avons généré une croissance trimestrielle séquentielle supérieure à 50% pour les ventes unitaires durant la période, stimulée par une augmentation du stock disponible sur notre site web, ce qui soutient la thèse qu'un reconditionnement accru conduit à une hausse des ventes. Au fur et à mesure que nous avançons dans l'année 2022, notre objectif reste de renforcer notre capacité de reconditionnement, qui devrait déboucher sur une croissance soutenue et nous permettre de nous rapprocher un peu plus de nos ambitions de part de marché à long terme.

Cette forte accélération de la croissance intervient en dépit d'un contexte macroéconomique en pleine évolution sur nos marchés. Bien que nous soyons très attentifs aux incertitudes macroéconomiques, nous restons aussi focalisés sur la mise en œuvre de notre stratégie, tout en continuant de dépasser nos prévisions précédemment annoncées pour cet exercice. Nous prévoyons que les vents contraires macroéconomiques ne seront que transitoires, et nous sommes très enthousiastes quant à l'énorme opportunité de marché qui s'offre à Cazoo. Nous sommes convaincus d'atteindre nos objectifs de croissance et de marge à long terme."

Stephen Morana, directeur financier de Cazoo: "Les résultats du T1 sont très encourageants, notamment avec la hausse significative de 159% en glissement annuel de notre chiffre d'affaires, stimulée par de solides ventes au détail au Royaume-Uni. Comme précédemment annoncé, notre bénéfice unitaire brut au Royaume-Uni pour le T1 a été impacté à court terme par les investissements réalisés durant la seconde moitié du précédent exercice, avec le lancement de notre canal d'achat de voitures et l'internalisation de nos capacités de reconditionnement au Royaume-Uni. Nous anticipons une nette amélioration de notre bénéfice unitaire brut au Royaume-Uni au T2, et durant tout le reste de l'exercice, alors que nous commençons à voir les retombées positives de ces investissements."

Résumé des résultats

Trimestre clos au 31 mars 2022 (non vérifié) 2021 (non vérifié) Variation Véhicules vendus 19 713 9 762 +102% Vente au détail 13 353 7 785 +72% Vente en gros 6 360 1 977 +222% Revenus (millions GBP) 295 114 +159% Détail (millions GBP)1 231 97 +138% Gros (millions GBP) 42 6 +587% Autres (millions GBP)2 22 11 +105% Détail, bénéfice unitaire brut (GBP) au Royaume-Uni3 124 143 -19 Bénéfice brut (millions GPB) 2 4 -2 Marge brute (%) 0,5% 3,3% -2,8 pts de %

1 Les "Revenus au détail" excluent 3 millions GBP de ventes au T1 2022 pour lesquelles Cazoo a vendu des véhicules en tant qu'agent pour des tiers et seule la commission nette perçue sur ces ventes est enregistrée dans les "Revenus au détail" (T1 2021: 1 million GBP).

2 Les "Autres revenus" englobent les produits auxiliaires, les abonnements, les revenus de recommercialisation et d'entretien.

3 Le bénéfice unitaire brut de détail au Royaume-Uni provient des revenus de la vente au détail au Royaume-Uni et des produits auxiliaires, divisés par le nombre de ventes unitaires au Royaume-Uni (après déduction des retours). Le "bénéfice unitaire brut de détail au Royaume-Uni" était auparavant appelé "bénéfice unitaire brut de détail" dans la mesure où nous n'avions pas de revenus de détail hors Royaume-Uni avant décembre 2021.

Faits financiers marquants du premier trimestre 2022

Solide croissance du chiffre d'affaires de 159% en glissement annuel, à 295 millions GBP au T1 Hausse de 138% en glissement annuel des revenus au détail, stimulée par l'adoption soutenue de notre proposition Revenus en gros en hausse de 587% en glissement annuel après le lancement de notre canal d'achat de voitures

Hausse de 102% en glissement annuel du nombre de véhicules vendus, à 19 713 au T1 Nombre d'unités vendues au détail en hausse de 53% par rapport au T4 2021, notamment grâce à l'étoffement du stock disponible Hausse des volumes unitaires en gros avec un nombre en hausse de voitures provenant directement de particuliers

Bénéfice unitaire brut de détail au Royaume-Uni à 124 GBP, globalement stable en glissement annuel Les investissements initiaux au lancement du canal d'achat de voitures ont eu un impact sur la marge Investissements réalisés pour l'internalisation des capacités de reconditionnement au Royaume-Uni

Bénéfice brut de 2 millions GBP, avec une marge de 0,5%

Faits stratégiques marquants au premier trimestre 2022

Poursuite du renforcement de nos capacités complètes de reconditionnement au Royaume-Uni Hausse du stock sur le site web au Royaume-Uni pour atteindre un niveau record de 6 500 véhicules au 31 mars 2022 Poursuite des investissements de dépenses en capital et d'exploitation pour soutenir le renforcement des capacités de reconditionnement

Fort dynamisme du canal d'achat de voitures Niveau record de plus de 30% d'unités vendues au détail sur la période provenant directement de particuliers Maintien du niveau élevé des achats sans contrainte d'approvisionnements, tout en optimisant les niveaux de tarification

Nouvelle progression dans l'expansion du marché exploitable dans l'UE Mise à échelle continue en France et en Allemagne depuis le lancement à la fin du T4 2021 Préparatifs en cours pour le lancement de Cazoo en Espagne et en Italie à l'été 2022

Importantes levées de fonds pour développer nos opérations, notre marque et nos infrastructures Émission de 630 millions de dollars en billets convertibles auprès d'un groupe d'investisseurs dirigé par Viking Global Investors Financement de 50 millions EUR adossé à des actifs pour l'activité abonnement en France et en Allemagne

Acquisition de brumbrum, principale plateforme de vente de voitures en ligne et d'abonnement en Italie Équipe et relations solides pour soutenir le lancement prévu en Italie cette année Premier site dans l'UE pour la préparation de véhicules en interne avec un rendement potentiel de 15 000 voitures par an



Téléconférence

Cazoo tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, 3 mai 2022, à 8h00 ET. Les investisseurs et analystes souhaitant participer à l'appel sont invités à composer le 1-877-704-6255, ou pour les correspondants internationaux, le 1-215-268-9947. Une webdiffusion de la conférence sera également disponible sur la page des relations avec les investisseurs du site Web de la société à l'adresse https://investors.cazoo.co.uk.

À propos de Cazoo - www.cazoo.co.uk

Notre mission est de transformer l'expérience d'achat-vente de voitures au Royaume-Uni et en Europe en offrant un meilleur choix, une meilleure valeur, une plus grande transparence, une plus grande commodité et une plus grande tranquillité d'esprit. Notre objectif vise à ce que l'achat ou la vente d'une voiture soit similaire à tout autre produit en ligne, avec des consommateurs qui peuvent simplement et de manière transparente acheter, vendre, financer ou sélectionner une voiture entièrement en ligne pour être livrée ou récupérée en seulement 72 heures. Cazoo a été fondée en 2018 par le serial entrepreneur Alex Chesterman, Officier de l'Ordre de l'Empire Britannique. La société bénéficie du soutien de certains des principaux investisseurs technologiques au niveau mondial et est cotée en bourse (NYSE : CZOO).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des "déclarations prospectives" au sens des dispositions de règle refuge (safe harbour) du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les prévisions, estimations et projections concernant les activités de Cazoo peuvent différer de ses résultats réels et le lecteur ne doit donc pas se fier aux déclarations prospectives comme étant des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par des termes tels que "penser", "projeter", "s'attendre à", "anticiper", "estimer", "avoir l'intention de", "stratégie", "futur", "possibilité", "planifier", "peut", "devrait", "pourra", "pourrait", "poursuivra", "entraînera probablement", et d'autres expressions semblables. Les déclarations prospectives sont des prévisions, des projections et autres déclarations concernant des événements futurs qui reposent sur des attentes et des hypothèses actuelles et sont donc soumises à des risques et à des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que des événements futurs réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants: (1) réaliser les avantages escomptés issus du regroupement d'entreprises (le "Regroupement d'entreprises") avec Ajax I; (2) parvenir à la croissance prévue des revenus et à une gestion efficace de la croissance; (3) mettre en œuvre la stratégie d'expansion de Cazoo au Royaume-Uni et en Europe; (4) atteindre et pérenniser la rentabilité; (5) accéder à un stock de véhicules satisfaisant pour être revendus aux clients et pour l'offre d'abonnement de Cazoo, la remise à neuf et la vente du stock de manière rapide et efficace; (6) disponibilité de crédits pour le financement de véhicules et accessibilité des taux d'intérêt; (7) élargir l'offre d'abonnement de Cazoo; (8) accroître l'offre de services de Cazoo et l'optimisation des prix; (9) promouvoir efficacement la marque Cazoo et accroître la notoriété de la marque; (10) élargir l'offre de produits Cazoo et intégrer de nouveaux produits et services; (11) améliorer les résultats d'exploitation et financiers futurs; (12) acquérir et intégrer d'autres sociétés; (13) acquisition et protection de la propriété intellectuelle; (14) attraction, formation et conservation d'un personnel clé; (15) respect des lois et règlements applicables aux activités de Cazoo; (16) inflation mondiale et hausse des coûts du travail, des carburants, des matériaux et des services; (17) conditions géopolitiques et macroéconomiques et leur impact sur les prix des biens et services et sur les dépenses discrétionnaires des particuliers; (18) réussir le déploiement du produit du Regroupement d'entreprises et l'émission de 630 millions de dollars de billets convertibles à un groupe d'investisseurs dirigé par Viking Global Investors; et (19) autres risques et incertitudes énoncés dans les sections "Risk Factors" et "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements" de la déclaration d'enregistrement sur formulaire F-1, et du prospectus qui y est inclus, déposée par Cazoo Group Ltd (f/k/a Capri Listco). La liste de facteurs précédemment énumérée n'est pas exhaustive. Vous devez examiner attentivement les facteurs qui précèdent et les informations incluses dans d'autres dossiers déposés à l'occasion par Cazoo auprès de la SEC. Ces dossiers identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants susceptibles de provoquer des écarts sensibles entre les événements et résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Il est recommandé au lecteur de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et Cazoo n'est ni tenu, ni n'a l'intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison. Cazoo ne fournit aucune garantie que ses objectifs seront atteints.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

