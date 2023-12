Cazoo Group Ltd (Cazoo) est un détaillant automobile en ligne indépendant basé au Royaume-Uni. La société permet aux clients d'acheter, de vendre, de financer une voiture entièrement en ligne pour livraison ou collecte. La plateforme numérique de bout en bout de la société offre aux clients du Royaume-Uni un choix de véhicules d'occasion de différentes marques et modèles à acquérir, et de vendre leur voiture sans obligation d'acheter une voiture auprès de la société. Les clients ont également la possibilité d'échanger leur véhicule contre une voiture Cazoo, ainsi que de financer l'achat d'une voiture. La société acquiert son stock de véhicules d'occasion auprès de diverses sources, notamment les ventes aux enchères de véhicules d'occasion, les fournisseurs d'entreprise tels que les sociétés de financement de véhicules, de crédit-bail et de location, ainsi que directement auprès des consommateurs. Elle travaille avec des partenaires tels que Black Horse, BNP Paribas, Santander et Evolution Funding (un courtier avec un panel de différents prêteurs) pour offrir à ses clients la possibilité de financer leur voiture Cazoo.