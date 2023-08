CB Financial Services, Inc. est la société holding bancaire. La société exerce ses activités principalement par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, la Community Bank (la Banque). La Banque propose une gamme de services de prêts et de dépôts aux particuliers et aux entreprises, ainsi que des services de courtage en assurances commerciales et personnelles, par l'intermédiaire de Exchange Underwriters, Inc, sa filiale à 100 %. La principale activité de prêt de la société est l'octroi, sur son marché local, de prêts résidentiels d'une à quatre familles, de prêts immobiliers commerciaux, de prêts à la construction, de prêts commerciaux et industriels et de prêts à la consommation. Ses prêts immobiliers résidentiels sont constitués de prêts décrochés par des propriétés résidentielles d'une à quatre familles. Son portefeuille d'investissements comprend des bons du Trésor américain, des titres d'agences gouvernementales américaines, des titres adossés à des créances hypothécaires, des obligations d'entreprises de bonne qualité, des obligations d'États et de subdivisions politiques, des instruments à court terme et d'autres titres.

Secteur Banques