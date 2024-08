CBB Bancorp, Inc. a annoncé la nomination de James R. Walther à son conseil d'administration, ainsi qu'au conseil d'administration de la banque filiale de la société. La nomination à chacun des conseils d'administration prend effet le 1er août 2024. M. Walther a plus de 45 ans d'expérience dans les domaines de la banque et des services financiers, de la gouvernance d'entreprise, du financement d'entreprise et des valeurs mobilières, des fusions et acquisitions, entre autres.

Il a occupé le poste de Senior Counsel chez Arnold & Porter Kaye Scholer LLP jusqu'à sa retraite à la fin de l'année 2023. Il a été reconnu comme l'un des meilleurs avocats dans les domaines du droit des sociétés, du droit des fusions et acquisitions et du droit des valeurs mobilières et des marchés de capitaux de 2006 à 2023. Il est diplômé de l'université de Stanford en 1967 et a obtenu son doctorat en droit à l'UCLA en 1972.