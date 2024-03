CBB Bancorp, Inc, la société mère de Commonwealth Business Bank (Bank), a annoncé que Douglas Goddard a été nommé à son conseil d'administration, ainsi qu'au conseil d'administration de la banque filiale de la société. La nomination à chacun des conseils prend effet le 1er mars 2024. M. Goddard a plus de 40 ans d'expérience en gestion financière dans le secteur de la banque commerciale, dont plus de 20 ans en tant que directeur financier d'institutions financières cotées en bourse.

Plus récemment, il a occupé le poste de directeur financier de la Commonwealth Business Bank avant de prendre sa retraite en octobre 2023.