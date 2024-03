cbdMD, Inc. produit et distribue des produits à base de CBD (cannabidiol). La société possède et exploite les marques de CBD cbdMD, Paw CBD et cbdMD Botanicals. Sa marque de produits cbdMD comprend une gamme de produits CBD fonctionnels et quotidiens de première qualité, notamment des teintures, des gommes, des produits topiques, des gélules, des mélanges pour boissons et des aides au sommeil, à la concentration et à l'apaisement. Sa marque de produits Paw CBD comprend une gamme de produits formulés pour les vétérinaires, notamment des teintures, des produits à mâcher et des produits topiques de différentes concentrations et formules. Sa marque cbdMD Botanicals de produits de beauté et de soins de la peau comprend des huiles et des sérums pour le visage, des toniques, des hydratants, une peau claire, des masques pour le visage, des exfoliants et des unités de gestion des stocks pour les soins du corps. Les produits cbdMD, Paw CBD et cbdMD Botanicals sont distribués par l'intermédiaire de ses sites de commerce électronique, de sites de commerce électronique tiers, de distributeurs et de partenaires de marketing sélectionnés, ainsi que de divers détaillants en magasin. Ses produits sont vendus sur les sites www.cbdmd.com, www.pawcbd.com et cbdmdbotanicals.com.

Secteur Produits pharmaceutiques