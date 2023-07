CBO TERRITORIA : Invest Securities abaisse sa cible

Invest Securities maintient son conseil d'achat sur le titre CBO Territoria avec un objectif de cours légèrement réduit, de 4,1 à 3,9 euros, sous le coup de prévisions plus conservatrices.



L'exercice 2022 s'était avéré exceptionnel avec un RNR 2022 retraité en très forte progression (+23,7%, 0,55E/action), rappelle l'analyste.

De plus, la thésaurisation du résultat avait permis d'afficher un ANR en hausse de +5,5% (6,63E/action).



'La fonciarisation de CBo se poursuit sans risques majeurs mais nous notons toutefois une plus grande prudence (sur l'activité de promotion et en termes d'impact de la remontée des taux d'intérêt notamment)', indique l'analyste.



'Malgré une nouvelle ORNANE un peu coûteuse (15ME, coupon 7%) qui a le mérite de maintenir une diversification des sources de financements, la capacité de distribution (0,24E en 2022) ne nous semble pas menacée' ajoute Invest.



