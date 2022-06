09/06/2022 : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 8 JUIN 2022

Communiqué de presse Sainte-Marie, le 9 juin 2022, 10h30

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 8 JUIN 2022

Dividende de 0,24 € par action, soit un rendement de 6,2%*, voté par l'Assemblée Générale Mixte

Eric Wuillai, PDG de CBo Territoria, confirme sa confiance dans le développement du Groupe avec un objectif de patrimoine économique tertiaire de 430 M€ fin 2025, +43% vs fin 2021.

L'ensemble des résolutions a été adopté à une large majorité

CBo Territoria annonce que les résolutions proposées lors de l'Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2022 ont été approuvées en totalité à une large majorité.

Pour sa partie ordinaire, l'Assemblée Générale a bénéficié d'un bon niveau de participation avec 682 actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance, totalisant 38,93% des actions ayant le droit de vote et 35 actionnaires présents en séance.

Pour sa partie extraordinaire, l'Assemblée Générale enregistre la participation de 686 actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance, totalisant 39,02% des actions ayant le droit de vote et 35 actionnaires présents en séance.

L'Assemblée a voté le versement d'un dividende de 0,24 € brut par action, soit un rendement de 6,2%* ; il sera détaché le 14 juin prochain et versé en numéraire le 16 juin.

L'Assemblée a également renouvelé le mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet EXA et du cabinet DELOITTE ET ASSOCIES, et ce, pour une durée de six exercices soit jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle à tenir dans l'année 2028 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

L'Assemblée a voté le renouvellement en qualité d'administrateur de Monsieur Éric WUILLAI et de Monsieur Guy Dupont pour une durée de trois ans. De même, l'Assemblée a décidé la nomination en qualité d'administrateur pour une durée de quatre ans, de Madame Joséphine LELONG-CHAUSSIER, en remplacement de Madame Sophie MALARME-LECLOUX, et de la société TOLEFI, en remplacement de Madame Guillemette GUILBAUD, dans le cadre de son renforcement au capital intervenu en janvier dernier. L'Assemblée a également constaté le non- renouvellement et le non-remplacement de Monsieur Jean-Marc HEYNDERICKX en qualité d'administrateur. Après le non-remplacement de Monsieur Philippe DIRICQ, démissionnaire, le Conseil d'Administration est désormais constitué de 8 membres et compte 50% de membres indépendants et 50% de femmes.

L'Assemblée a également approuvé l'ensemble des résolutions relatives à la rémunération des mandataires sociaux et renouvelé les délégations financières.

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration de CBo Territoria a renouvelé le mandat de Président Directeur Général de Monsieur Eric Wuillai pour une durée d'un an, venant

expiration à l'issue de l'Assemblée Générale d'approbation des comptes clos au 31 décembre

2022.

