19/08/2020 : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020

L'impact de la crise sanitaire sur les loyers est concentré sur les commerces indépendants. Les franchises de loyers (2,1 mois en moyenne) s'élèvent à 1,0 M€. Ramenées en quote-part SME, ces franchises se limitent à 0,7 M€ dont 0,3 M€ comptabilisé au 1er semestre 2020 et 0,4 M€ étalé sur la durée résiduelle des baux, selon les principes comptables en vigueur. La Réunion étant peu impactée par la COVID, la fréquentation des commerces est de nouveau satisfaisante depuis le déconfinement. Le Groupe reste néanmoins prudent sur les perspectives de Chiffre d'affaires des commerces compte tenu d'un environnement qui reste sensible.

Au 17 août 2020, La Réunion est peu touchée par la pandémie (836 cas et aucun décès d'origine locale depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020 - source : ARS), notamment en raison d'une politique de tests sur le territoire ainsi qu'un respect strict du confinement. Par ailleurs, La Réunion bénéficie d'une activité domestique solide soutenue par la continuité territoriale et une faible exposition au tourisme (2% du PIB réunionnais contre 8% au niveau national - sources

ralentissement des chantiers et de la commercialisation, ainsi que d'importants retards administratifs sur les délivrances d'autorisations de construire et/ou de financements.

Le Chiffre d'affaires de la Promotion immobilière en Habitat privé baisse de 24,8% à 6,1 M€, reflétant principalement un report d'activité issu du confinement. Sur les 58 logements actés au 1 er semestre 2020 (contre 29 au 1 er semestre 2019), le protocole signé avec la SHLMR/Action Logement représente 46 logements. Le stock de réservations à fin juin 2020 atteint 111 logements (contre 54 fin juin 2019) dont 76 pour 2 programmes au profit de la SHLMR/Action Logement.

Promotion immobilière en Habitat privé L'activité dans l' Habitat social affiche un Chiffre d'affaires de 2,1 M€ en retrait de 69,2%. Cette orientation est liée aux retards des chantiers et à la maturité de ce segment de marché dont les perspectives sont désormais limitées sur les quartiers développés par CBo Territoria.

affiche un Chiffre d'affaires de 2,1 M€ en retrait de 69,2%. Cette orientation est liée aux retards des chantiers et à la maturité de ce segment de marché dont les perspectives sont désormais limitées sur les quartiers développés par CBo Territoria. La Promotion immobilière dans le bâti Entreprise présente un Chiffre d'affaires de 9,5 M€ en baisse de 24,3% compte tenu des retards de chantiers avec le confinement, et d'une base de comparaison élevée avec l'exercice 2019 qui bénéficiait de la mise en chantier du plus grand Leroy Merlin de l'île (franchise du groupe Ravate) sur 13 780 m 2 .

Promotion immobilière dans le bâti Entreprise L'activité de terrains à bâtir enregistre un Chiffre d'affaires de 7,9 M€, soit une progression de 4,0% tirée par les terrains à bâtir Entreprise.

Les ventes de parcelles Habitat reculent de 15,8% à 5,4 M€ suite à d'importants retards administratifs générés par le confinement. Au 30 juin 2020, le stock de contrats de réservation en parcelles Habitat reste à un niveau élevé avec 92 lots (contre 95 à fin juin 2019) grâce au succès des offres situées dans l'ouest de l'île notamment.

o Le Chiffre d'affaires des terrains à bâtir Entreprise progresse de 105,9% à 2,6 M€ tiré par la poursuite des ventes sur le Parc d'Activités ACTIS à Sainte-Marie et une vente d'opportunité à Beauséjour pour une future résidence senior. Fin juin 2020, les réservations en terrains à bâtir Entreprise restent à un niveau élevé à 42 800 m2 vs 55 900 m² fin juin 2019.

Baisse de 33,1% des produits des activités connexes

Affectées par le confinement, les activités connexes affichent au 1er semestre un Chiffre d'affaires en baisse de 33,1% à 1,7 M€ dont l'impact est compensé partiellement par la flexibilité des charges de structure et des reports d'événements sur le 2nd semestre. Le Golf et les services immobiliers techniques et de construction qui ont connu les reculs les plus importants, ont depuis le déconfinement retrouvé un bon niveau d'activité.

