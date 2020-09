CBO TERRITORIA : baisse de 19,5% du résultat net part du groupe au 1er semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CBo Territoria a levé le voile sur ses résultats du premier semestre 2020. Ainsi, l’opérateur immobilier global actif sur le département français de La Réunion a dévoilé un ANR (Actif net réévalué) de 207,8 millions d’euros, en hausse de 6,4% sur 12 mois. De son côté, le résultat net (part du groupe) ressort à 4,2 millions d’euros (-19,5% par rapport au premier semestre 2019) et le résultat opérationnel s’inscrit à 8 millions d’euros (-29,4%). Enfin, le chiffre d'affaires a reculé de 21,9% à 37,8 millions d’euros." Nos résultats au 1er semestre 2020 résistent à l'impact du confinement qui a entrainé des retards de chantiers et des reports de vente en Promotion immobilière tandis que notre activité de Foncière a démontré sa résilience grâce à la qualité de nos actifs et de nos locataires ", a commenté Eric Wuillai, le PDG de CBo Territoria.A l'avenir, le groupe entend poursuivre la stratégie de Fonciarisation en Immobilier d'Entreprise.