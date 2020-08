CBO TERRITORIA : baisse de 21,9% des revenus semestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CBo Territoria a enregistré au premier semestre un chiffre d’affaires de 37,8 millions d'euros, en repli de 21,9% en raison du confinement. La promotion a connu une chute d'activité de 27,1% à 25,7 millions d'euros. " Cette orientation est majoritairement liée au confinement qui a entrainé un report d’activité sur les 12 prochains mois suite au ralentissement des chantiers et de la commercialisation, ainsi que d’importants retards administratifs sur les délivrances d’autorisations de construire et/ou de financements, " a expliqué le groupe immobilier.La Foncière a mieux résisté : -2,2% à 10,5 millions d'euros. Ce recul reflète les cessions en bloc de logements en 2019, représentant 4,9% des revenus locatifs bruts. Hors ces cessions, les revenus locatifs bruts ont progressé de 2,9%.Fort d'un bilan solide et d'un business model diversifié, CBo Territoria indique aborder le second semestre 2020 avec confiance tout en restant prudent dans la gestion de ses activités. Le pôle Promotion immobilière, levier de financement de la Foncière, bénéficiera du report d'activité suite au confinement du 1er semestre.