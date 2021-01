CBO TERRITORIA : satisfait de son activité commerciale

Le promoteur réunionnais CBo Territoria a réalisé une activité commerciale satisfaisante en 2020 malgré la crise de la Covid. Cette performance est soutenue par les contributions du protocole d'accord avec Action Logement/SHLMR et le succès des ventes de parcelles tant en Résidentiel qu'en Entreprise. Elle ponctue le pic d'activités de la Promotion immobilière initiée en 2019 afin de dégager un haut niveau de cash-flow pour co-financer le développement de la Foncière dans des actifs tertiaires.



En 2020, portée par la vente en bloc de 122 logements à Action Logement/SHLMR, l'activité de Promotion immobilière Habitat affiche 177 ventes de logements privés contre 79 en 2019.



Après une année 2019 exceptionnelle (vente du plus grand Leroy Merlin de La Réunion), la Promotion immobilière Entreprise, activité opportuniste et non récurrente du groupe, affiche en 2020 un haut niveau de ventes en terrains à bâtir à 32 516 m2, grâce au succès des parcs d'activités ACTIS et du Portail.