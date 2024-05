CBO Territoria : Invest Securities revalorise

Invest Securities a relevé son objectif de cours de 4 euros à 4,43 euros et confirmé sa recommandation d’Achat sur CBO Territoria. La résilience de l’activité de Promotion et des conditions de refinancement meilleures qu’anticipé ont conduit le bureau à rehausser ses estimations d’actif net réévalué et de résultat net récurrent normatifs de respectivement 5% et 12%. Selon lui, l’effet conjugué d’un levier très modéré (LTV 32,7%) et de l’exécution du pipeline (76 millions d’euros, rendement de 9%) devrait permettre au dividende de renouer avec la croissance en 2025.