CBo Territoria : A suivre aujourd'hui

CBo Territoria a signé un accord avec Ilop Réunion, représentée par Stéphane André visant à l'acquisition par cette dernière de 40% des activités Outdoor du groupe, dont il est Directeur depuis 2007. Stéphane André est le fondateur d'Ilop Réunion, société d'événementiel et de communication, en charge notamment de la communication du Grand Raid.



" Le groupe renouvelle sa confiance en Stéphane André déjà à la direction des trois structures depuis de nombreuses années et compte sur son entrée au capital via sa société ILOP Réunion, pour contribuer encore plus activement au développement de ces activités qui représentaient en 2021 un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros ", a déclaré Eric Wuillai, PDG de CBo Territoria.



Précédemment comptabilisé en intégration globale, le pôle Outdoor, sera traité par mise en équivalence dans les comptes du 30 juin 2022 avec prise d'effet au 1er janvier 2022, suite à la cession de 40% des parts des trois sociétés d'exploitation à la SARL Ilop Réunion.