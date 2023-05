CBo Territoria : Addendum à la brochure de convocation 7 juin 2023

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Eric WUILLAI, Président Directeur Général,

En effet, CBo Territoria a publié le 21 mars 2023 à l'issue de la réunion de son Conseil d'Administration de très bons résultats avec un résultat net récurrent de 11,0 M€ (vs 9,4 M€ en 2021), soit + 16,9%, reflétant la poursuite de la croissance des revenus locatifs et une activité très soutenue en promotion immobilière. Dans ce contexte, la proposition à

Le texte de ces projets de résolutions et leur présentation et leurs motifs sont reproduits ci- après :

l'Assemblée Générale annuelle, d'un dividende de 0,24 € par action (soit un montant de 8,77 M€), stable par rapport à l'année dernière, a été annoncé.

Néanmoins depuis cette date, l'environnement a radicalement changé. D'abord, une crise bancaire qui vient des US, s'est également manifesté en Europe (annonce du rapprochement Credit Suisse -UBS) mais surtout avec les conséquences qui sont depuis matérialisées (resserrement du crédit, hausse du cout de liquidité donc hausse des marges…) et qui pénalisent les entreprises notamment celles de l'immobilier. Ensuite, la BCE a relevé début mai son taux de refinancement de 25 bp à 3,75%. Enfin, un sujet d'inquiétude majeur pour l'activité immobilière et qui a été récemment confirmé par les principaux promoteurs immobiliers à l'occasion de leur activité du premier trimestre 2023, est la baisse des réservations et l'amorce d'une baisse des prix, conséquences directes du renchérissement du crédit et de la prudence des accédants et des investisseurs.

L'option de paiement du dividende en actions proposée permettrait non seulement un renforcement des fonds propres de CBo Territoria tenant compte de l'évolution du contexte économique et financier rappelé ci-dessus, mais témoignerait en outre de la fidélité et de la confiance des actionnaires qui la choisiraient dans la résilience et la stratégie de développement du Groupe.

Une telle option avait d'ailleurs été proposée en 2020 pour le dividende au titre de l'exercice 2019, dans le contexte économique international fragilisé par la crise sanitaire. Les actionnaires l'avaient à l'époque largement choisie (à plus de 68%) Elle a également été proposée cette année par plusieurs sociétés, intervenant notamment dans le domaine immobilier et/ou de la promotion immobilière.

Le prix d'émission proposé serait assorti de la décote maximale prévue par loi et correspondrait à 90 % de la moyenne des cours cotés à la clôture des vingt séances de bourse précédant la date de la présente assemblée diminuée du montant net du dividende par action.

De manière à pouvoir mettre en œuvre place cette option, il serait nécessaire de décaler la date de versement du dividende au 30 juin, offrant ainsi aux actionnaires une période d'option de 14 jours conformément à ce qui avait été prévu pour la distribution réalisée en 2020. La résolution additionnelle B viendrait ainsi se substituer à la troisième résolution relative à l'affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende.

Il appartiendra au Conseil d'Administration de donner son avis sur ces propositions.

Projet de résolutions additionnelles

Résolution additionnelle A - Option pour le paiement du dividende en actions

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré, avoir pris connaissance de l'exposé des motifs relatif à la présente résolution additionnelle et du rapport du Conseil d'Administration, décide, conformément aux dispositions des articles L. 232-18 à L. 232-20 du Code de commerce et de l'article 47 des statuts, d'offrir à chaque actionnaire une option pour le paiement du dividende proposé à la troisième résolution (telle que substituée par la Résolution B), en actions nouvelles ou en numéraire dividende. Cette option porterait sur la totalité du dividende unitaire.

En conséquence, l'Assemblée Générale décide que :

le prix d'émission des actions remises en paiement du dividende est fixé à 90 % de la moyenne des cours cotés à la clôture des vingt séances de bourse précédant la date de la présente assemblée diminuée du montant net du dividende par action faisant l'objet de la troisième résolution (telle que substituée par la Résolution B), et arrondi au centime d'euro immédiatement supérieur ;

les actionnaires qui souhaiteront opter pour le paiement du dividende en actions pourront exercer leur option à compter du 10 juin 2023 jusqu'au 24 juin 2023 inclus auprès des intermédiaires financiers habilités à payer le dividende. Après l'expiration de ce délai, le

3