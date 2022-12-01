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    CBOT   FR0010193979

CBO TERRITORIA

(CBOT)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 01/12/2022
3.580 EUR   -0.28%
18:24Cbo Territoria : Document AMF CP. 2022DD874165
PU
28/11Cbo Territoria : Document AMF CP. 2022DD873569
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CBo Territoria : Document AMF CP. 2022DD874165

01/12/2022 | 18:24
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2022DD874165

01 décembre 2022

FR0010193979 - DD154384

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

CARTESIANA SPRL personne morale liée à Jérome GOBLET, administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CBO TERRITORIA

LEI : 969500G118PJ7KZ4HQ90

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 28 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010193979

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.5800 Euro

VOLUME : 5 857.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.5800 Euro

VOLUME : 5 857.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 01 décembre 2022

COMMENTAIRES :

jerome goblet est le gérant de la sprl cartesiana

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

CBo Territoria SA published this content on 01 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 December 2022 17:23:03 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 84,8 M 87,4 M -
Résultat net 2022 13,4 M 13,8 M -
Dette nette 2022 147 M 151 M -
PER 2022 9,21x
Rendement 2022 6,96%
Capitalisation 129 M 133 M -
VE / CA 2022 3,25x
VE / CA 2023 3,17x
Nbr Employés 95
Flottant 61,5%
Graphique CBO TERRITORIA
Durée : Période :
CBo Territoria : Graphique analyse technique CBo Territoria | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CBO TERRITORIA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 3,59 €
Objectif de cours Moyen 4,60 €
Ecart / Objectif Moyen 28,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Eric Wuillai Director
Caroline Clapier Director-Finance & Administration
Geraldine Neyret Operations Director
Olivier Payet Head-Operations
Guy Dupont Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CBO TERRITORIA-1.91%133
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED-0.95%34 794
CHINA RESOURCES LAND LIMITED9.76%32 897
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.14.30%29 593
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.6.53%28 137
CK ASSET HOLDINGS LIMITED-5.29%21 447