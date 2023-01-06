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    CBOT   FR0010193979

CBO TERRITORIA

(CBOT)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 06/01/2023
3.590 EUR   -0.14%
18:20Cbo Territoria : Document AMF CP. 2023DD879003
PU
2022Cbo Territoria : Document AMF CP. 2022DD877832
PU
2022Cbo Territoria : Document AMF CP. 2022DD877607
PU
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CBo Territoria : Document AMF CP. 2023DD879003

06/01/2023 | 18:20
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2023DD879003

06 janvier 2023

FR0010193979 - DD154841

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Anthony Goblet, Administrateur de la societé de référence

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CBO TERRITORIA

LEI : 9695000G118PJKZ4HQ90

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 02 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR001010193979

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.5600 Euro

VOLUME : 62.0000

PRIX UNITAIRE : 3.5800 Euro

VOLUME : 226.0000

PRIX UNITAIRE : 3.5800 Euro

VOLUME : 863.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.5789 Euro

VOLUME : 1 151.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 03 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR001010193979

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.5700 Euro

VOLUME : 1 687.0000

PRIX UNITAIRE : 3.5700 Euro

VOLUME : 286.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.5700 Euro

VOLUME : 1 973.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 3

DATE DE LA TRANSACTION : 04 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR001010193979

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.5800 Euro

VOLUME : 413.0000

PRIX UNITAIRE : 3.5800 Euro

VOLUME : 273.0000

PRIX UNITAIRE : 3.5800 Euro

VOLUME : 2 314.0000

PRIX UNITAIRE : 3.5800 Euro

VOLUME : 2 706.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.5800 Euro

VOLUME : 5 706.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 4

DATE DE LA TRANSACTION : 05 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR001010193979

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.5800 Euro

VOLUME : 2 294.0000

PRIX UNITAIRE : 3.5700 Euro

VOLUME : 2 813.0000

PRIX UNITAIRE : 3.5700 Euro

VOLUME : 1 027.0000

PRIX UNITAIRE : 3.5600 Euro

VOLUME : 2 916.0000

PRIX UNITAIRE : 3.5700 Euro

VOLUME : 2 187.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.5694 Euro

VOLUME : 11 237.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 06 janvier 2023

COMMENTAIRES :

Anthony GOBLET est administrateur de la société TOLEFI SA qui détient des participations dans des sociétés détenant elle-même des titres de la société CBO Territoria.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

CBo Territoria SA published this content on 06 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 January 2023 17:06:51 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 84,8 M 89,3 M -
Résultat net 2022 13,4 M 14,1 M -
Dette nette 2022 147 M 155 M -
PER 2022 9,22x
Rendement 2022 6,95%
Capitalisation 129 M 136 M -
VE / CA 2022 3,25x
VE / CA 2023 3,17x
Nbr Employés 95
Flottant 61,5%
Graphique CBO TERRITORIA
Durée : Période :
CBo Territoria : Graphique analyse technique CBo Territoria | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CBO TERRITORIA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 3,60 €
Objectif de cours Moyen 4,60 €
Ecart / Objectif Moyen 28,0%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Eric Wuillai Director
Caroline Clapier Director-Finance & Administration
Geraldine Neyret Operations Director
Olivier Payet Head-Operations
Guy Dupont Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CBO TERRITORIA-0.42%136
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED3.65%41 077
CHINA RESOURCES LAND LIMITED5.59%34 471
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.6.55%30 764
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.8.13%28 465
CK ASSET HOLDINGS LIMITED3.33%22 846