CBo Territoria : Document AMF CP. 2023DD879003

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 2
DATE DE LA TRANSACTION : 03 janvier 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR001010193979
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 3.5700 Euro
VOLUME : 1 687.0000
PRIX UNITAIRE : 3.5700 Euro
VOLUME : 286.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 3.5700 Euro
VOLUME : 1 973.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 3
DATE DE LA TRANSACTION : 04 janvier 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR001010193979
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 3.5800 Euro
VOLUME : 413.0000
PRIX UNITAIRE : 3.5800 Euro
VOLUME : 273.0000
PRIX UNITAIRE : 3.5800 Euro
VOLUME : 2 314.0000
PRIX UNITAIRE : 3.5800 Euro
VOLUME : 2 706.0000
INFORMATIONS AGREGEES