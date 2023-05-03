Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. CBo Territoria
  6. Actualités
  7. Synthèse
    CBOT   FR0010193979

CBO TERRITORIA

(CBOT)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:06:29 03/05/2023
3.840 EUR    0.00%
18:36Cbo Territoria : Document AMF CP. 2023DD898129
PU
18:27Cbo Territoria : Document AMF CP. 2023DD897941
PU
02/05CBO TERRITORIA : Rapport RSE
CO
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteur

CBo Territoria : Document AMF CP. 2023DD897941

03/05/2023 | 18:27
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2023DD897941

02 mai 2023

FR0010193979 - DD156383

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

CARTESIANA sprl personne morale liée à jerome goblet, administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CBO TERRITORIA

LEI : 069500G118PJ7KZ4HQ90

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 02 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010193979

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.8500 Euro

VOLUME : 3 900.0000

PRIX UNITAIRE : 3.8600 Euro

VOLUME : 6 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.8561 Euro

VOLUME : 9 900.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 28 avril 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010193979

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.8400 Euro

VOLUME : 1 564.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.8400 Euro

VOLUME : 1 564.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 mai 2023

COMMENTAIRES :

jerome goblet est le gérant de la sprl cartesiana

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

CBo Territoria SA published this content on 03 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 May 2023 16:25:19 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur CBO TERRITORIA
18:36Cbo Territoria : Document AMF CP. 2023DD898129
PU
18:27Cbo Territoria : Document AMF CP. 2023DD897941
PU
02/05CBO TERRITORIA : Rapport RSE
CO
28/04Cbo Territoria : MAD RFA 2022 Communiqué de presse
PU
28/04Cbo Territoria : Document AMF CP. 2023DD897264
PU
28/04Cbo Territoria : CBo Territoria: MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2022
AT
28/04CBO TERRITORIA : Déclaration Dirigeants-Acquisition
CO
28/04CBO TERRITORIA : Rapport financier
CO
27/04Cbo Territoria : CBo Territoria renouvelle son accord-cadre avec le bureau d’étude en envi..
AT
27/04Cbo Territoria : Communique de presse accord cadre Biotope
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur CBO TERRITORIA
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022
Résultat net 2022
Dette nette 2022
PER 2022
Rendement 2022
Capitalisation 137 M 151 M -
VE / CA 2022
VE / CA 2023 3,10x
Nbr Employés 95
Flottant 61,5%
Graphique CBO TERRITORIA
Durée : Période :
CBo Territoria : Graphique analyse technique CBo Territoria | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CBO TERRITORIA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 3,84 €
Objectif de cours Moyen 4,60 €
Ecart / Objectif Moyen 19,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Eric Wuillai Director
Caroline Clapier Director-Finance & Administration
Geraldine Neyret Operations Director
Olivier Payet Head-Operations
Guy Dupont Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CBO TERRITORIA6.37%151
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED0.00%39 425
CHINA RESOURCES LAND LIMITED0.98%32 794
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.-4.76%27 356
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.-8.06%24 093
CK ASSET HOLDINGS LIMITED-3.95%21 116
1 Zonebourse vaut mieux que 1000 Influenceurs !
Inscription 100% Gratuite
fermer