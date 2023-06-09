CBo Territoria : Document AMF CP. 2023DD914332

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2023DD914332
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09 juin 2023
FR0010193979 - DD167057
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
CARTESIANA SPRL personne morale liée à jerome goblet, administrateur
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : CBO TERRITORIA
LEI : 969500G118PJ7KZ4HQ90
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 06 juin 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Echange
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010193979
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 3.8900 Euro
VOLUME : 125 949.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 3.8900 Euro
VOLUME : 125 949.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 juin 2023
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