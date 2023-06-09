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    CBOT   FR0010193979

CBO TERRITORIA

(CBOT)
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CBo Territoria : Document AMF CP. 2023DD914333

09/06/2023 | 18:16
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2023DD914333

09 juin 2023

FR0010193979 - DD167058

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

jerome goblet, administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CBO TERRITORIA

LEI : 969500G118PJ7KZ4HQ90

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 06 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Echange

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010193979

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.8900 Euro

VOLUME : 125 949.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.8900 Euro

VOLUME : 125 949.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 juin 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

CBo Territoria SA published this content on 09 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 June 2023 16:15:21 UTC.


© Publicnow 2023
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Données financières
CA 2023 90,0 M 97,0 M -
Résultat net 2023 17,4 M 18,7 M -
Dette nette 2023 142 M 153 M -
PER 2023 7,61x
Rendement 2023 6,70%
Capitalisation 139 M 150 M -
VE / CA 2023 3,12x
VE / CA 2024 3,24x
Nbr Employés 51
Flottant 61,5%
Graphique CBO TERRITORIA
Durée : Période :
CBo Territoria : Graphique analyse technique CBo Territoria | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CBO TERRITORIA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 3,88 €
Objectif de cours Moyen 4,60 €
Ecart / Objectif Moyen 18,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Eric Wuillai Director
Caroline Clapier Director-Finance & Administration
Geraldine Neyret Operations Director
Olivier Payet Head-Operations
Guy Dupont Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CBO TERRITORIA7.48%150
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED-4.03%37 904
CHINA RESOURCES LAND LIMITED-5.87%30 622
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.-13.59%24 862
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.-7.40%23 584
CK ASSET HOLDINGS LIMITED-7.18%20 363
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