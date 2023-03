CBo Territoria : Portzamparc BNB Paribas Group

En attendant Combani

Nouvelle excellente performance de la Foncière et des activités Promotion. La génération de cash permet d'afficher une baisse sensible de la LTV et du levier du groupe. L'année 2023 sera une année de transition, en attendant les livraisons majeures Combani qui auront lieu en partie en fin d'année. La décote sur ANR/dilué, elle, s'accentue à env. 45%.

Résultat Activités 26,4M€ (+21,4% vs n-1 ; PZP 23,6M€)

Croissance à 2 chiffres du résultat Activités (+21,4% à 26,4M€), supérieure à nos attentes (PZP 23,6M€). Les loyers nets sont parfaitement en ligne (21,6M€, +12,5% ; PZP 21,6M€) et induisent une marge EBITDA de la branche stable vs n-1 (91%). Nous attendions une marge historiquement élevée mais également stable en Promotion à 19% sous l'effet mix (ventes terrains à bâtir résidentiels et tertiaires 42% du CA Promotion), cette dernière est finalement meilleure qu'attendue (marge Promotion 21,4%, +240bp vs n-1). Les frais de structure sont parfaitement maîtrisés (7,4M€ vs 8,5M€ en n-1).

Sans surprise, malgré la hausse des loyers et le gain du taux d'occupation sur les actifs tertiaires (98%), le groupe subit une charge de variation de juste valeur des IP de 4,5M€ sous l'effet de hausse des taux, entrainant mécaniquement un ajustement des taux de capitalisation.

Sous l'excellente génération de trésorerie sur l'exercice, le groupe affiche une décroissance de sa LTV à 36,8% (-700bp vs n-1) et s'aligne sur les best practices du secteur. Même constat sur le leverage à DFN/EBITDA 5,5x (vs 7,7x en n-1). Rappelons que 85% de la dette groupe est à taux fixe, taux moyen de 2,9% pour une maturité >8ans.

Scénario 2023

Peu d'attente sur la Foncière en 2023, avec une relative stabilité du parc Tertiaire sur l'exercice. Nous tablons sur une croissance des revenus locatifs tertiaire de +3,2% à 21,1M€ et une décroissance des revenus résidentiels de -19,5% à 1,4M€ (sortie progressive de cette classe d'actifs). Le management guide sur des revenus Foncière en croissance de +1,0% (PZP +1,4%).

En attendant Combani

Le projet global s'étale sur trois tranches pour un montant de développement de 54M€ (tranche 1 et 2), avec des conditions de rendement qui semblent supérieures à la moyenne tertiaire du groupe (env. 8,5-9,0%) : 1/ La tranche 1 comporte 955m² d'entrepôt (livré) et un centre commercial (6 800m², livraison S2 2023, commercialisé à >90%) pour un montant global de 26M€ et des loyers annuels estimés entre 2,2M€ et 2,4M€. 2/ La tranche 2 comporte 1 retail park (4 300m²) et des bureaux (3 310m²), pour des revenus estimés entre 2,4M€ et 2,6M€. Une troisième tranche est envisagée, pour une surface globale de 5 000m² à bâtir, soit un potentiel investissement complémentaire de 17M€ à 20M€ et des loyers bruts complémentaires de 1,5M€ à 1,8M€.