CBo Territoria est spécialisé dans le développement, la promotion et la gestion d'actifs immobiliers résidentiels et d'entreprise à l'Ile de La Réunion. Le CA par activité se répartit comme suit : - promotion immobilière de logements et vente de terrains à bâtir (69,7%) ; - développement et gestion foncière d'un patrimoine en propre constitué majoritairement d'immobilier d'entreprise (28,7%) : locaux d'activités, bureaux, commerces, etc. ; - autres (1,6%). A fin 2022, CBo Territoria dispose d'un patrimoine foncier de 3 000 hectares.

Secteur Développement et opérations immobilières