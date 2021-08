CBo Territoria : tassement de 4% du CA au 1er semestre

Le groupe immobilier réunionnais CBo Territoria affiche un chiffre d'affaires en retrait de 3,9% à 36,4 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2021, avec une 'composition plus favorable au résultat courant'.



L'activité de foncière a enregistré une hausse de 5,1% des revenus locatifs bruts à 11 millions d'euros grâce à l'immobilier tertiaire, tandis que le chiffre d'affaires de la promotion est retournée à un niveau courant, soit 23 millions (-10,2%), après deux années de pic d'activité.



