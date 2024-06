Communiqué de presse – Promotion résidentielle

Actualités – Vente en bloc et livraisons de nouvelles résidences à la SHLMR (Groupe Action Logement)

Signature de l'acte de vente de la résidence Aloe Macra, en VEFA, sur Beauséjour à Sainte-Marie, comprenant 76 logements

Livraison à la SHLMR des résidences Lobélie sur Beauséjour à Sainte-Marie et Le Foulque 1 sur Marie Caze à Saint-Paul, soit 91 logements



Dans la continuité du partenariat avec la SHLMR, CBo Territoria se réjouit de la signature de l'acte de vente en VEFA pour la nouvelle résidence Aloe Macra de 76 logements locatifs intermédiaires sur Beauséjour qui sera livrée au second semestre 2026.

VEFA Aloe Macra, 76 logements locatifs intermédiaires à Beauséjour, Sainte-Marie



En outre, CBo Territoria annonce la livraison de la résidence Lobélie (47 logements dont 35 LLI -Logement Locatif intermédiaire- et 12 PLS –Prêt Locatif Social-) sur Beauséjour à Sainte-Marie et celle de la résidence Le Foulque 1 (44 logements en LLI), programme réalisé en deux phases, sur Marie Caze à Saint-Paul. Ces deux opérations illustrent la profondeur de l'offre de produits résidentiels conçus par le Groupe pour répondre aux besoins immobiliers des réunionnais.

Résidence Lobélie, 47 logements (Logements Locatifs Intermédiaires et Prêt Locatif Social) à Beauséjour, Sainte-Marie

Résidence Le Foulque 1, 44 logements locatifs intermédiaires à la Plaine Saint-Paul



Ces opérations témoignent de la confiance renouvelée de la SHLMR/Action Logement dans la qualité de l'offre et la forte attractivité des quartiers développés par CBo Territoria, notamment avec son modèle d'urbanisation durable en milieu tropical.

Ce partenariat se poursuit d'ailleurs avec la livraison dans les prochains mois de trois programmes (Foulque 2 à Saint-Paul, Jade à Saint-Leu et Zambaville à Sainte-Marie) pour 110 logements supplémentaires.

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale spécialisée sur les actifs tertiaires (318,9 M€, soit 86% de son patrimoine total en valeur à fin décembre 2023). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chai?ne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains. CBo Territoria finance son développement gra?ce notamment à son activité de Promoteur Résidentiel (Immeubles collectifs ou parcelles) et accessoirement Tertiaire et via la cession programmée de son patrimoine résidentiel résiduel auprès de la SHLMR.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est par nature dans l'ADN de l'entreprise. Son engagement et ses actions sont reconnus par le Gai?a-Index, indice franc?ais de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE. Depuis son entrée en 2016, CBo Territoria reste dans le haut du classement de sa catégorie.

