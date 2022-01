Cbo Territoria : CBo TERRITORIA : BONNES PERFORMANCES COMMERCIALES EN 2021 ANNONÇANT UNE ANNEE 2022 DYNAMIQUE

Communiqué de presse Sainte-Marie, le 12 janvier 2022, 10h45

Bonnes performances commerciales en 2021

annonçant une année 2022 dynamique

·Habitat (lots) : Nette hausse des performances en Promotion (ventes : + 12,5% et réservations : + 13,3% avec le succès des programmes Pinel Dom) et prochaines cessions en bloc de la Foncière attendues en 2022

·Tertiaire (m2) : Forte progression des ventes de bâti (x7) et haut niveau de réservations des terrains à bâtir (15 264 m2)

CBo Territoria annonce avoir réalisé une activité commerciale satisfaisante en 2021 soutenue en Promotion par des succès dans le résidentiel privé et social, et une vente importante dans le tertiaire. Au niveau de la Foncière, conformément à l'accord cadre de 2019 avec la SHLMR/Action Logement, les prochaines cessions en bloc interviendront fin 2022.

Résidentiel

En nbre 2020 2021 Variation Ventes Réserv. Ventes Réserv. Ventes Réserv. Promotion : logements intermédiaires 177 37 184 52 +4,0% +40,5% Dont ventes en bloc 122 0 132 0 +8,2% Dont ventes à l'unité 55 37 52 52 -5,5% +40,5% Promotion : Parcelles à bâtir Habitat 104 106 102 110 -1,9% +3,8% S/Total ventes Promotion Habitat privé 281 143 286 162 +1,8% +13,3% Promotion : logements sociaux 0 0 30 0 Total ventes

Promotion Habitat 281 143 316 162 +12,5% +13,3% Foncière : Logements intermédiaires anciens 89 15 32 9 -64,0% -40,0% Dont cessions en bloc* 51 0 0 0 -100,0% Dont cessions à l'unité 38 15 32 9 -15,8% -40,0%

En 2021, l'activité de Promotion en logements intermédiaires a été portée par la vente en bloc de 132 lots à la SHLMR/Action Logement (contre 122 en 2020), ainsi qu'une nouvelle dynamique auprès des particuliers pour les programmes Pinel Dom. En effet 52 lots en Pinel Dom ont été vendus cette année (vs 55 en 2020) et 52 contrats de réservation ont été signés contre 37 pour 2020. Cette performance annonce une année 2022 active auprès des particuliers compte tenu de la réduction de l'avantage fiscal Pinel Dom à partir de 2023. Dans ce contexte, CBo Territoria prévoit le lancement de deux nouveaux programmes en 2022 et 2023.

Parallèlement, 8 723 m2 de terrains ont été cédés à des opérateurs publics et privés pour la réalisation de programmes sociaux et intermédiaires sur les opérations d'aménagement en cours de CBo Territoria.

Grâce à la grande qualité et à l'enrichissement de l'offre, les ventes de parcelles à bâtir Habitat restent à un haut niveau avec 102 lots (104 lots en 2020, record historique). Les réservations maintiennent un niveau élevé à 110 lots contre 106 en 2020, permettant d'anticiper une contribution significative aux résultats du Groupe en 2022.

L'activité de Promotion dans le logement social enregistre la vente de 30 lots, un niveau en cohérence avec les programmes à réaliser dans les quartiers aménagés par CBo Territoria.

L'ensemble de ces performances en Promotion fait ressortir des ventes en croissance de +12,5% et une hausse de +13,3% des réservations, augurant une progression de cette activité en 2022.

Parallèlement, l'activité de Foncière a connu en 2021 une activité limitée en cessions de logements anciens (32 lots vs 89 lots en 2020) compte tenu du faible parc de logements cessibles aux particuliers et de l'absence de cessions en bloc à la SHLMR/Action Logement, conformément à l'agenda des cessions liées au protocole d'accord dont la prochaine acquisition est programmée en 2022 (118 logements).

Tertiaire

En m2 2020 2021 Variation Ventes Réserv. Ventes Réserv. Ventes Réserv. Promotion : bâti (SU) 645 283 4 463 0 +591,9% -100,0% Promotion : Terrain à bâtir (surface cessible) 32 516 20 570 14 066 15 264 -56,7% -25,8% Arbitrage patrimonial (SU) 737 0 199 69 -73,0%

En 2021, la promotion tertiaire, activité opportuniste, rebondit au niveau du bâti avec principalement la vente à un institutionnel d'un programme de 3 100 m² au cœur du quartier d'affaires de La Mare et celle d'un local de restauration de 1 100 m² sur Le Port.

Elle affiche un niveau satisfaisant de ventes en terrains à bâtir à 14 066 m2. Le stock de réservations de terrains qui correspond aux dernières parcelles viabilisées des lotissements Actis et Portail s'élève à 15 264 m2.

*Accord cadre SHLMR/Action Logement septembre 2019

Prochaine publication de l'agenda financier

Chiffre d'affaires 2021 : Mercredi 16 février 2022, après bourse

A propos de CBo Territoria

Foncière, Aménageur et Promoteur de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT), et éligible au PEA PME.

Le Groupe qui s'appuie sur les meilleures pratiques de gouvernance, fait partie du Top 10 (compartiment C) du Gaïa Index pour sa démarche ESG.

Propriétaire de 2 950 hectares, CBo Territoria a pour ambition de devenir une Foncière majoritairement tertiaire dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion.

