Cbo Territoria : CBo TERRITORIA : RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AVEC LA SHLMR/ACTION LOGEMENT DANS LE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ET SOCIAL SUR LES QUARTIERS DEVELOPPES PAR CBO TERRITORIA

RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AVEC LA SHLMR/ACTION LOGEMENT DANS LE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ET SOCIAL SUR LES QUARTIERS DEVELOPPES PAR CBO TERRITORIA

Signature de la vente en bloc à hauteur de 31,6 M€ de 3 futures résidences totalisant 162 logements en décembre 2021

Lobélie, Beauséjour

CBo Territoria annonce la Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) à la SHLMR/Action Logement de 3 nouvelles résidences de 162 logements au total pour un montant de 31,6 M€.

Cette opération qui était inscrite dans le plan de développement 2023, permettra au Groupe d'optimiser son cash-flow et la monétisation du foncier aménagé par CBo Territoria, dès 2022.

Ce nouveau succès commercial confirme la confiance de la SHLMR/Action Logement dans la qualité de l'offre de CBo Territoria et la forte attractivité des quartiers développés par le Groupe, notamment Beauséjour, nouveau modèle d'urbanisation durable en milieu tropical.

Ces VEFA viennent en complément du protocole d'accord signé en 2019 avec la SHLMR/Action Logement par lequel elle se porte progressivement acquéreur de la quasi-totalité des logements intermédiaires en service détenus par CBo Territoria.

L'accord de vente porte sur les résidences :

Lobélie dans la nouvelle ville de Beauséjour avec 35 logements intermédiaires

et 12 logements sociaux ;

et 12 logements sociaux ; Clos des Serins dans le quartier de Marie Caze à Saint-Paul avec 30 logements sociaux ;

Foulque également à Marie Caze, Saint-Paul, avec 85 logements intermédiaires en 2 tranches.

Le démarrage des travaux est prévu début 2022 pour des livraisons au 2nd semestre 2023.

A propos de CBo Territoria

Foncière, Aménageur et Promoteur de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT), et éligible au PEA PME.

Le Groupe qui s'appuie sur les meilleures pratiques de gouvernance, fait partie du Top 10 (compartiment C) du Gaïa Index pour sa démarche ESG.

Propriétaire de 2 950 hectares, CBo Territoria a pour ambition de devenir une Foncière majoritairement tertiaire dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion.

www.cboterritoria.com

