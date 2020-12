Cbo Territoria : Calendrier financier 2021

Calendrier financier 2021

·

· Chiffre d'affaires annuel 2020 : Mercredi 17 février 2021

· Résultats Annuels 2020 : Mercredi 24 mars 2021

· Assemblée Générale : Mercredi 9 juin 2021

· Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 : Mercredi 18 août 2021

· Résultats Semestriels 2021 : Mercredi 15 septembre 2021

Chiffres d'affaires : Publication après bourse

Résultats semestriels et résultats annuels : Publication avant bourse

A propos de CBo Territoria

Foncière, Aménageur et Promoteur immobilier de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT), et éligible au PEA PME.

Propriétaire de 3 000 hectares, le Groupe a pour ambition de devenir majoritairement une Foncière Entreprise multi-régionale dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion immobilière.

Nos documents de communication financière sont accessibles sur notre site :

www.cboterritoria.com

Relations investisseurs

Caroline Clapier

Dirce Administrative et Financière

direction@cboterritoria.com Relations presse Paris

dmorin@capvalue.fr Relations presse Réunion

Laurent Saget

06 92 61 47 36

laurent@lscorp.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : x2hwYJdulG6bmmxpZ5ZlbZKXnGiSkpGbmWeYlpVwapecaJqUlWxiZpSYZm9nmGpv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/66359-cp-calendrier2021-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews