Communiqué officiel de CBO TERRITORIA

Communiqué de presse – calendrier financier 2024

Sainte-Marie, le 23 novembre 2023, 11h30

Calendrier financier 2024

CBo Territoria (ISIN: FR0010193979—CBOT), acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, publie son calendrier prévisionnel de communication financière 2024. Les communiqués seront diffusés après bourse .

Chiffre d'affaires annuel 2023 : mardi 6 février 2024

Résultats annuels 2023 : mercredi 6 mars 2024

Réunion de présentation le jeudi 7 à 11h30 (Paris)

Assemblée Générale : jeudi 2 mai 2024 (Sainte-Marie La Réunion)

Résultats du 1er semestre 2024 : mercredi 11 septembre 2024

Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire.

2024 financial agenda

CBo Territoria (ISIN: FR0010193979-CBOT), a leading real estate player in La Réunion for nearly 20 years, announced its financial communication calendar for 2024. The press releases will be issued after market .

2023 annual revenues: Tuesday 6 February 2024

2023 annual results: W ednesday 6 March 2024

Meeting on Thursday 7 at 11:30 a.m. (Paris)

Annual General Meeting: Thursday 2 May 2024 (Sainte-Marie Reunion Island)

2024 half-year result: Wednesday 12 September 2024

Indicative agenda, subject to be modified if necessary.

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale spécialisée sur les actifs tertiaires (300,8 M€, soit 81% de son patrimoine total en valeur à fin juin 2023). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains. CBo Territoria finance son développement grâce notamment à son activité de Promoteur Résidentiel (Immeubles collectifs ou parcelles) et accessoirement Tertiaire et via la cession programmée de son patrimoine résidentiel résiduel auprès de la SHLMR.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est par nature dans l'ADN de l'entreprise. Son engagement et ses actions sont reconnus par le Gaïa-Index, indice français de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE. Depuis son entrée en 2016, CBo Territoria reste dans le haut du classement de sa catégorie.

Plus d'informations sur cboterritoria.com

Contacts INVESTISSEURS

Caroline Clapier - Directrice Administrative et Financière - direction@cboterritoria.com

Agnès Villeret - Komodo - Tel. : 06 83 28 04 15 - agnes.villeret@agence-komodo.com

Contacts PRESSE

Finance : Agnès Villeret - agnes.villeret@agence-komodo.com

Corporate - Paris : Dina Morin - dmorin@capvalue.fr

La Réunion : Catherine Galatoire - cgalatoire@cboterritoria.com

