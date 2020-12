Cession de l'activité de gestion immobilière Habitat

en lien avec le plan stratégique

· Acquisition par Alter Immobilier, acteur de référence de la gestion immobilière à La Réunion

· Préservation des emplois et de leurs conditions par l'acquéreur

CBo Territoria annonce la cession de son activité de gestion immobilière Habitat à la société Alter Immobilier, acteur réunionnais de référence en gestion immobilière, effective au 1er janvier 2021.

La cession s'inscrit dans la mise en œuvre des accords conclus avec Action Logement (via la SHLMR) en septembre 2019 prévoyant la vente de la majorité du parc immobilier de logements intermédiaires détenus par CBo Territoria à l'acteur du logement intermédiaire. Plus globalement, elle entre dans le cadre de la stratégie de Fonciarisation du Groupe qui vise à concentrer son développement dans les immeubles de rendement Entreprise.

L'opération comprend la reprise en gestion des 338 logements intermédiaires détenus en propre par CBo Territoria jusqu'à leur cession échelonnée jusqu'en 2026*, ainsi que le transfert de l'ensemble des 166 mandats de gestion Habitat pour compte de tiers.

Cette cession de branche partielle d'activité assure la reprise par Alter Immobilier de l'intégralité des collaborateurs de la gestion immobilière Habitat de CBo Territoria, avec la préservation des termes de leur contrat de travail. En outre, ces collaborateurs bénéficieront des nouveaux bureaux d'Alter Immobilier à 100 m du siège de CBo Territoria ou pourront, afin de se rapprocher de leur domicile, utiliser les bureaux de leur nouvel employeur dans l'Ouest de l'Île.

La société Alter Immobilier est spécialisée dans le syndic de copropriété, la gestion, la location et la transaction Immobilières. La société compte 3 associés entourés de 17 collaborateurs et 3 commerciaux indépendants, avant intégration du personnel issu de CBo Territoria. Possédant des bureaux à Sainte-Marie, Saint-Gilles-Les-Hauts et Saint-Pierre, la société intervient sur tout le territoire réunionnais et agit en tant que syndic de 212 copropriétés.

« Nous sommes particulièrement heureux de réaliser cette opération avec Alter Immobilier, acteur de référence avec lequel nous collaborons depuis plusieurs années pour gérer nos syndics de copropriété. Elle nous permet de nous recentrer sur notre segment d'activité phare, la Foncière Entreprise, tout en garantissant la continuité d'activité dans les mêmes conditions de travail pour nos 6 collaborateurs de la gestion immobilière Habitat. Alter Immobilier partage les mêmes valeurs que CBo Territoria : bienveillance, transparence, engagement et diversité. Une culture d'entreprise qui facilitera l'intégration de nos talents au sein de leur nouvel environnement », déclare Eric Wuillai, Président Directeur général de CBo Territoria.

* Cession au terme de la période de leur détention obligatoire par CBo Territoria, conformément au dispositif de défiscalisation appliqué.

A propos de CBo Territoria

Foncière, Aménageur et Promoteur immobilier de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT), et éligible au PEA PME.

Propriétaire de 3 000 hectares, le Groupe a pour ambition de devenir majoritairement une Foncière Entreprise multi-régionale dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion immobilière.

Nos documents de communication financière sont accessibles sur notre site :

www.cboterritoria.com

Relations investisseurs

Caroline Clapier

Dirce Administrative et Financière

direction@cboterritoria.com Relations presse Paris

dmorin@capvalue.fr Relations presse Réunion

Laurent Saget

06 92 61 47 36

laurent@lscorp.fr

