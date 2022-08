Cbo Territoria : baisse de 4% du CA au 1er semestre

Cbo Territoria affiche un chiffre d'affaires de 33,3 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2022, en baisse de 4,5%, la croissance de 6,3% des revenus locatifs bruts ayant été plus que contrebalancée par le recul de 9,4% du CA de promotion.



Les revenus locatifs bruts du patrimoine économique tertiaire ont progressé de 8,4%, dont +5,4% liés à l'effet en année pleine du retail park du Port livré en avril 2021, et le reste à l'impact de l'indexation et à une activité commerciale dynamique.



Le chiffre d'affaires de la promotion en résidentiel a de son côté augmenté de 19,5%, porté par la vente de 55 parcelles à bâtir dont le chiffre d'affaires a plus que doublé par rapport au premier semestre 2021.



