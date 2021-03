Cbo Territoria : hausse de 18% du résultat net annuel

Cbo Territoria publie un résultat net part du groupe en croissance de 18,3% à 14,2 millions d'euros (soit 0,36 euro par action dilué) au titre de 2020 et un ANR par action dilué de 5,87 euros à fin décembre (+4,4%).



Le groupe immobilier réunionnais a réalisé un chiffre d'affaires annuel en recul de 6,4% à 103,6 millions d'euros, dont 23,4 millions pour l'activité de foncière et 78,8 millions pour l'activité de promotion.



Dans un contexte économique toujours incertain, il proposera à l'assemblée générale du 9 juin, le versement d'un dividende stable à 0,23 euro par action, représentant un taux de rendement supérieur à 6% par rapport au cours moyen entre le 1er et 19 mars.



