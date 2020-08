''CBo Territoria, nous restons confiants sur le déroulement de notre plan stratégique''

"Notre plan 2017-21 devrait rester autofinancé jusqu’au bout, toujours avec un objectif de maintenir un ratio Loan to Value (NDLR : rapport de la dette nette par rapport au patrimoine immobilier) de 50 à 55% sachant que nous étions à 45,4% en janvier après remboursement de notre OCEANE. Au-delà, nous pourrons nous appuyer sur le plan de cession de logements intermédiaires selon un accord-cadre qui prévoit 90 M€ de cession d’ici 2026 dont 20 M€ réalisés à fin 2019. Nous ne devrions donc pas, compte tenu de notre capacité d’emprunt bancaire supplémentaire, avoir à lever des capitaux sur les marchés sur les deux prochaines années, tout en maintenant ou augmentant le niveau de dividende auquel tiennent nos actionnaires."

La décote sur ANR du groupe approche les 50%. Y a-t-il une réflexion en cours afin de réduire cette décote ? Séparation des activités, rachat de titres, diversification régionale, etc. ?

"Notre effort de concentration sur la Foncière et notamment l’immobilier professionnel qui offre des rendements bruts de l’ordre de 8%, double de celui du résidentiel doit contribuer à réduire l’écart entre notre cours de Bourse actuel autour de 3,3 € et notre ANR par action de près de 6€. La diversification géographique du patrimoine de la foncière, aujourd’hui à 90% réunionnais, sur Mayotte et la métropole est effectivement engagée même si nous ne pouvons rien annoncer de précis à ce stade. Le rachat de titres CBo sur le marché est d’actualité, mais dans des proportions raisonnables afin de ne pas limiter nos capacités d’investissement."

Répartition des actifs de rendement de CBO Territoria (297 M€ à fin 2019, taux d’occupation de 97% à fin juin 2020 - source : société)

CBO Territoria figure en bonne place dans le Gaïa Index qui mesure la stratégie RSE de l’entreprise. Qui gouverne CBo Territoria ?