Cbrain A/S est une société d'ingénierie logicielle basée au Danemark. Elle est engagée dans la fourniture de solutions de technologie de l'information (TI) pour l'optimisation des processus et des flux de travail. La société fournit des services tels que la gestion de documents, l'administration électronique, l'administration des affaires, les services et la gestion communautaires, ainsi que la gestion des flux de travail. Elle développe et fournit des solutions basées sur des produits standards : F2, qui propose de multiples options frontales et prend en charge les utilisateurs de PC ainsi que les mobiles et les tablettes, et M4, qui est chargé des solutions de gestion de la relation client (CRM). Ses clients sont des organisations des secteurs public, privé, éducatif et à but non lucratif.

Secteur Logiciels