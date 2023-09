CBRE Group, Inc. est spécialisé dans les prestations de conseil en immobilier d'entreprise. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - gestion des investissements : gestion des transactions et des projets, évaluation et valorisation, crédit-bail immobilier, conseil stratégique à destination des fonds de pension, des assurances, des investisseurs institutionnels, etc. A fin 2021, le groupe compte 141,9 MdsUSD d'actifs sous gestion ; - développement et gestion d'actifs immobiliers : immeubles industriels, commerciaux et de bureaux, établissements de santé, aéroports, etc.

Secteur Services immobiliers