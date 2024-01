Hong Kong a déclaré jeudi qu'elle ne vendrait pas de terrains résidentiels ou commerciaux au cours des trois premiers mois de 2024, citant respectivement la morosité du marché et les taux d'inoccupation élevés.

Ce serait la première fois que le gouvernement de Hong Kong ne vend pas de sites résidentiels lors d'une vente trimestrielle, ont déclaré les analystes, soulignant la faiblesse de la demande dans l'un des marchés immobiliers les plus chers du monde.

La décision a été prise après que le gouvernement ait vendu un site résidentiel rural au seul enchérisseur au prix le plus bas des attentes le mois dernier, et que six ventes aux enchères de terrains résidentiels et commerciaux aient échoué au cours de l'année 2023, le plus grand nombre jamais enregistré.

Les prix des logements privés à Hong Kong ont baissé en novembre pour le septième mois consécutif, atteignant leur niveau le plus bas depuis février 2017, selon des données officielles. Les analystes s'attendent à ce qu'ils continuent de baisser au cours du premier semestre 2024, pénalisés par un faible sentiment d'achat dans un contexte de taux d'intérêt plus élevés.

"Le fait que le sentiment du marché dans l'appel d'offres foncier est plutôt léthargique ces derniers temps, le gouvernement ne mettra pas séparément de site résidentiel à vendre au quatrième trimestre", a déclaré Bernadette Linn, secrétaire au développement, lors d'une conférence de presse, en référence à l'exercice financier qui se termine en mars.

Elle a ajouté que l'offre de terrains provenant de diverses sources pour cet exercice financier permettrait déjà de construire 11 530 appartements, ce qui est très proche de l'objectif de 12 900 fixé par le gouvernement.

En ce qui concerne les terrains commerciaux, Mme Linn a déclaré que le gouvernement devait tenir compte du taux d'inoccupation élevé et de la faible demande de terrains.

"Nous constatons que de gigantesques bâtiments commerciaux seront construits au cours des prochaines années, ce qui signifie que l'offre augmentera.

La société de conseil en immobilier CBRE a déclaré que les taux d'inoccupation des bureaux de catégorie A ont augmenté dans le centre financier pour atteindre un niveau record de 16,4 % en 2023, entraînant une baisse des loyers de 6 % pour l'ensemble de l'année.

La valeur totale des transactions d'investissement dans l'immobilier commercial d'une valeur de plus de 77 millions de dollars HK a également diminué de moitié l'année dernière pour atteindre 40 milliards de dollars HK (5,12 milliards de dollars), soit le niveau le plus bas depuis 15 ans, selon CBRE, en raison des coûts de financement élevés, de la réticence des banques à accorder des prêts et des incertitudes économiques.

"Les baisses de taux attendues devraient améliorer le sentiment des entreprises et du marché de l'investissement et entraîner une reprise du flux de transactions en 2024", a déclaré Jonathan Chau, directeur exécutif de CBRE Hong Kong. (1 $ = 7,8085 dollars de Hong Kong) (Reportage de Clare Jim ; Rédaction d'Alexander Smith)