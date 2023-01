CC Japan voit ses actifs nets diminuer avec "une autre année difficile".

CC Japan Income & Growth Trust PLC - investit dans le but d'obtenir un revenu de dividendes et une croissance du capital à partir d'actions cotées ou cotées au Japon - Enregistre une valeur liquidative au 31 octobre de 151,1 pence, en baisse de 8,4 % par rapport à 165,4 pence à la même date l'année précédente. Rendement total de la valeur liquidative cumulée par action de -5,9 %, contre +24,3 % l'année précédente. Attribue la performance à une autre année difficile en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de la lenteur de la réouverture de l'économie japonaise après Covid-19. Le dividende total s'élève à 4,90 p, en hausse de 3% par rapport à 4,75 p.

"L'accent que nous mettons sur le revenu continuera à constituer une part importante de notre rendement total, ce qui différencie clairement notre mandat de la plupart des autres fonds investissant au Japon. Richard Aston et ses collègues ne manquent pas d'opportunités d'investissement", commente le président Harry Wells.

Cours actuel de l'action : 158.00p

Variation sur 12 mois : stable

