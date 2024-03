CCA Industries, Inc. fabrique et distribue des produits de santé et de beauté. La société exerce ses activités sous le nom de Core Care America. La société propose des produits de soins de la peau, des soins bucco-dentaires, des compléments alimentaires pour la santé du cerveau et des produits de beauté vendus dans les grandes surfaces, les chaînes de pharmacies, les magasins d'alimentation et en ligne sur amazon.com et walmart.com. Les produits de la société comprennent les dentifrices et les blanchisseurs de dents Plus White, les gels médicamenteux topiques et de rasage Bikini Zone, les traitements pour les ongles Nutra Nail, les produits de soins de la peau Porcelana, les produits de traitement des cicatrices Scar Zone, les produits de soins de la peau anti-âge Sudden Change, les produits d'épilation Hair Off, les produits de soins solaires Solar Sense et les compléments alimentaires pour la santé du cerveau Neutein. Ses autres produits comprennent, entre autres, la crème dépilatoire Bikini Zone, le gel exfoliant Bikini Zone, la moufle dépilatoire Hair Off, les bandes de cire pour le visage Hair Off, les patchs de soutien du lobe de l'oreille Lobe Miracle, Nutra Nail Bullet-Proof Strength, Nutra Nail Speed Dry Topcoat, le masque facial au thé vert Sudden Change, et la boîte de beauté Sudden Change.

Secteur Produits cosmétiques