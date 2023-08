CCC Intelligent Solutions Holdings Inc, anciennement Dragoneer Growth Opportunities Corp, exploite une plateforme de logiciels en tant que service (SaaS) pour l'économie de l'assurance IARD. La société offre ses solutions aux assureurs, aux constructeurs automobiles, aux réparateurs de carrosserie, aux fournisseurs de pièces, aux prêteurs et aux opérateurs de flotte. La Société fournit des solutions d'intelligence artificielle (IA), d'Internet des objets (IoT), de gestion de réseau, d'expérience client et de flux de travail numériques. La société aide ses clients à transformer les données en informations exploitables qui offrent un réel retour sur investissement (ROI). Elle fournit l'outil aux compagnies d'assurance pour optimiser l'expérience de leurs clients, ce qui inclut des solutions d'IA pour alimenter des décisions personnalisées à l'échelle. Sa plateforme One combine les opérations commerciales en une seule solution pour améliorer le cycle de réparation des collisions. Ses solutions pour les constructeurs automobiles comprennent un conseiller en matière d'accidents et VIN connect.

Secteur Services et conseils en informatique