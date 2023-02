Les actions du détaillant polonais CCC baissent en raison des faibles perspectives pour le début de 2023

"Une année très exigeante est derrière nous, et nous nous attendons à ce que le début de cette année soit également similaire", a déclaré le PDG du groupe, Marcin Czyczerski, dans un communiqué.

Le détaillant de chaussures a annoncé une baisse de 12 % en glissement annuel de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) lundi en fin de journée. L'EBITDA ajusté est resté stable, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 19 % pour atteindre 2,43 milliards de zlotys (550,02 millions de dollars).

Grâce aux réductions de coûts mises en œuvre au troisième trimestre dans un "environnement commercial turbulent", le ratio coûts/revenus de la CCC s'est amélioré de 4,5 % au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente.

Les actions ont chuté jusqu'à 5,2 % en début de séance mardi avant d'effacer certaines pertes pour s'échanger en baisse de 1,5 % à 38,700 zlotys.

La marque la plus récente du groupe, HalfPrice, s'est mieux comportée, déclarant que le chiffre d'affaires a plus que doublé pour atteindre 285 millions de zlotys (64,51 millions de dollars) sur l'année, et que les ventes comparables ont atteint 30 % sur l'année, principalement en raison de la croissance de 40 % du trafic. Les ventes à périmètre constant font référence à la croissance des ventes enregistrées par le même nombre de magasins il y a un an, corrigées des ouvertures ou fermetures de nouveaux magasins.

"Nous voyons que notre idée de prix cassés fonctionne bien et en 2023, nous voulons étendre progressivement le réseau de vente", a déclaré le PDG de HalfPrice, Adam Holewa, en faisant référence aux produits à prix réduits de la société.

Le commerce électronique multimarques est resté sous pression, a déclaré CCC, citant des perspectives de croissance économique et de demande mondiales faibles, alors que sa marque Modivo - qui vend des vêtements, des chaussures, des produits pour la maison et des produits de beauté - a cherché des moyens d'optimiser les coûts dans des domaines tels que la logistique, les retours et les investissements dans le marketing de performance.

(1 $ = 4,4180 zlotys)