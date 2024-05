CCC S.A. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de chaussures et de sacs. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution de détail (40,5%) ; - distribution en ligne (53,2%) ; - distribution en gros (3,2%) - distribution à prix cassés (3,1% ; enseigne HalfPrice). Le groupe dispose d'environ 90 plateformes de commerce électronique et de près de 1 000 magasins dans 28 pays sous les marques CCC, eobuwie.pl, Modivo et DeeZee.

Secteur Détaillant habillement et accessoires