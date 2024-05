CCL Industries Inc. est une société canadienne qui fournit des solutions d'étiquetage, de sécurité et d'emballage spécialisées. La société propose ses solutions aux entreprises internationales, aux institutions gouvernementales, aux petites entreprises et aux consommateurs. La société opère à travers quatre segments : CCL, Avery, Checkpoint et Innovia. Le segment CCL est un convertisseur de films extrudés sensibles à la pression et de films extrudés spécialisés pour une gamme d'applications décoratives, éducatives, fonctionnelles et de sécurité. Le segment Avery est un fournisseur d'étiquettes, de supports convertis spécialisés et de solutions logicielles. Son segment Checkpoint développe des systèmes technologiques basés sur la radiofréquence (RF) et l'identification par radiofréquence (RFID) pour des applications de prévention des pertes et de gestion des stocks, y compris des solutions d'étiquetage et de marquage, pour les secteurs de la vente au détail et de l'habillement. Son segment Innovia est un producteur de films spéciaux et de films à couches pour les applications d'étiquetage, d'emballage et de sécurité.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier