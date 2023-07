CCL Products (INDIA) Limited a annoncé que lors de sa réunion du 14 juillet 2023, le conseil d'administration a examiné et nommé Sri. Satyavada Venkata Ramachandra Rao comme administrateur supplémentaire en tant qu'administrateur non exécutif avec effet au 14 juillet 2023. Lanka Krishnanand a annoncé sa démission du poste d'administrateur non exécutif de la société lors de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 14 juillet 2023.

Sri Satyavada Venkata Ramachandra Rao est né en 1952 à Visakhapatnam. Il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en travail social avec spécialisation en gestion du personnel et en relations industrielles, d'une licence en droit et d'un diplôme d'études supérieures en droit du travail et en droit administratif. Il a travaillé pendant plus de 25 ans dans de grandes organisations industrielles des secteurs public et privé, où il a occupé des postes de direction dans les domaines des ressources humaines, du droit et de la gestion générale, avant de promouvoir la société de conseil en ressources humaines Resource Inputs Limited, qui a été créée il y a 23 ans.

Il a commencé sa carrière chez M/s. B H P V Ltd. et a ensuite rejoint l'usine sidérurgique de Visakhapatnam. Dans la poursuite de ses objectifs professionnels, il a rejoint des organisations du secteur privé, M/s. Sriram Refrigerations Ltd. et M/s. Bakelite Hylam Limited à Hyderabad. Il devient directeur général de Andhra Cements SBU Visakhapatnam.

En 2000, il quitte son poste de vice-président du groupe chargé des ressources humaines et des questions juridiques au sein du groupe industriel Pennar pour promouvoir Resource Inputs Limited. Sous sa direction, cette entreprise de 23 ans fournit des conseils et des solutions en matière de gestion du personnel, de droit du travail et de services de conseil en relations industrielles à de grandes industries telles que Isuzu Motors, 3F Industries, Mars International, Tata Aerospace, Indo MIM, Refratech, RHI Clasil, Usha International, Ganapathi Sugars, Synchrony International, Alpla India, Deccan Enterprises et bien d'autres organisations industrielles encore. Il a été le secrétaire fondateur de la section Hyderabad du National HRD Network et a contribué à son développement dans l'État de l'Andhra Pradesh.

Il est actuellement membre du conseil de l'État de Telangana de la CII et membre du comité des relations industrielles de la FTCCI, président de la Fédération des employeurs de l'Inde du Sud, branche AP&TS, membre du conseil régional de l'Organisation du fonds de prévoyance des employés (gouvernement indien) de la région de Telangana, membre du comité consultatif du Conseil national pour l'éducation et le développement des travailleurs et consultant en ressources humaines auprès de Tirumala Tirupathi Devasthanam. Il est l'auteur de plusieurs articles sur la productivité, les relations humaines, le droit du travail, les approches innovantes en matière de gestion des ressources humaines, etc. Il a également pris la parole lors de plusieurs conférences et séminaires.

Son dernier livre est "Handbook on Social Security" (Manuel sur la sécurité sociale), publié en mars 2023. Mandats d'administrateur dans d'autres sociétés : Thermal Systems (Hyderabad) Private Limited ; Resource Inputs Private Limited ; HR Chambers Outsourcing Private Limited. Lanka Krishnanand est professeur au département d'ingénierie mécanique du National Institute of Technology (NIT), Warangal.

Il est titulaire d'une licence en génie mécanique de VRSEC, Vijayawada, Nagarjuna University, d'une maîtrise en génie industriel de NIT, Calicut, Calicut University et d'un doctorat en reconnaissance automatique des caractéristiques de NIT, Warangal, Kakatiya University. Il a rédigé plusieurs articles qui ont été publiés dans International Journal of Supply Chain Inventory Management, Procedia Engineering, Journal of Manufacturing Processes, Journal of The Institution of Engineers (India).

Il a participé à plusieurs conférences nationales et internationales. Lanka Krishnanand a entrepris plusieurs projets, dont le développement d'un système CAO/FAO basé sur les caractéristiques avec référence aux processus d'usinage et à l'évaluation des surfaces sculptées, le développement d'une bibliothèque numérique en réseau en tant que ressource d'apprentissage en ligne, etc.