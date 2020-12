CD PROJEKT S A : La valeur du jour en Europe CD PROJEKT tente de rassurer les investisseurs sur les ventes de Cyberpunk 2077

CD Projekt gagne 0,49% à la bourse de Varsovie, à 269 zlotys. Le développeur de jeux vidéo a fait savoir que son dernier titre phare, Cyberpunk 2077, s'était vendu à 13 millions d'exemplaires en 10 jours, toutes plateformes et tous supports confondus. Un chiffre qui tient compte des retours et remboursements effectués en date du 20 décembre 2020. Mais s'il est inférieur aux 16 millions espérés par les analystes, cela reste toutefois largement supérieur à un autre titre majeur de CD Projekt, The Witcher 3, qui s'était écoulé à 4 millions d'unités lors de ses deux premières semaines de vente.



Avec cette annonce, le développeur polonais espère rassurer les marchés après les déboires de Cyberpunk 2077 depuis son lancement le 10 décembre. En effet, le titre est sous le feu des critiques en raison de sa pauvre qualité graphique sur consoles, notamment PS4 et Xbox One, et s'est vu attribué la note de 7/20 sur ces deux plateformes par le site de référence Jeuxvideo.com, avec en commentaire: "à éviter à tout prix". La version PS5 et Xbox Series a reçu la note de 11/20 avec mention passable, seule la version PC donnant satisfaction avec un 17/20.



CD Projekt a par la suite présenté ses excuses, proposé un remboursement et promis de lancer plusieurs patches pour corriger ses erreurs. De son côté, Sony a tout simplement retiré le jeu du PlayStation Store, sa plate-forme de distribution dématérialisée, jusqu'à nouvel ordre afin d'assurer un "niveau élevé de satisfaction" à ses clients.



Sa réputation ternie, le studio fait également face à des menaces de class-actions de la part de joueurs mécontents.



Depuis le lancement de Cyberpunk 2077, le cours du titre CD Projekt a chuté de plus de 25%.



Toutefois, Barclays estime que l'action reste surévaluée par rapport à la concurrence en raison du faible nombre de franchises dont dispose le développeur et du manque de revenus générés à l'intérieur des jeux. La banque britannique cible plutôt un cours de 225 zlotys et maintient son opinion à Sous-pondérer sur la valeur.



Par ailleurs, elle pense désormais que ses estimations de 20 millions de copies de Cyberpunk vendues en 2020 ne sera finalement pas atteint, et revoit à la baisse ses prévisions de recettes pour 2020 à 2,622 milliards de zlotys (environ 582 millions d'euros), contre 3,412 milliards précédemment. Barclays a également réduit ses projections de ventes pour les deux prochains grands jeux de CD Projekt: The Witcher 4 prévu en 2025, et Cyberpunk 2 en 2028.