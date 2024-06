CD Projekt est une société holding organisée autour de 2 pôles d'activités : - développement et édition de jeux vidéo (77,5% du CA ; CD Projekt RED) : destinés aux consoles de jeux PlayStation, Microsoft Xbox et aux PC ; - distribution en ligne de jeux vidéo (22,5%) : activité assurée via la plateforme de distribution en ligne GOG.com. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de jeux (96,3%) et de produits dérivés (3,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Pologne (2,4%), Europe (15,8%), Amériques (73,5%), Asie (7,4%), Australie (0,8%) et Afrique (0,1%).

Secteur Logiciels