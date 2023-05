CD Projekt n'est pas à vendre - PDG

"Rien n'a changé de notre côté. Je peux répéter ce que nous disons depuis des années : CD Projekt n'est pas à vendre. Nous voulons rester indépendants", a déclaré Adam Kicinski lors d'une conférence téléphonique organisée à la suite des résultats du premier trimestre.

"C'est très excitant de suivre notre propre voie, c'est donc une pure rumeur", a-t-il ajouté, faisant référence aux spéculations sur Twitter et dans une lettre d'information professionnelle.

CD Projekt, qui a déjà fait l'objet de rumeurs concernant Microsoft, a annoncé une hausse de 1 % de son bénéfice net trimestriel en glissement annuel, alors qu'il se prépare à lancer une extension du jeu de rôle d'action "Cyberpunk 2077".

La société à l'origine de la série "The Witcher" a déclaré que son bénéfice net avait augmenté à 69,7 millions de zlotys (16,8 millions de dollars), malgré une baisse de 19 % en glissement annuel des revenus à 174,8 millions de zlotys.

Après deux ans sans nouvelle sortie majeure, CD Projekt devrait présenter "Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty" à Los Angeles le 8 juin lors du Summer Game Fest : Play Days.

"Nous prévoyons également une série d'autres événements dans le monde entier et nous aurons plus d'informations à partager dans les semaines à venir", a déclaré M. Kicinski.

"Phantom Liberty" est le dernier jeu produit sur le moteur RED de la société, CD Projekt ayant opté pour le moteur externe Unreal Engine 5 pour ses projets à venir, qui comprennent notamment une nouvelle trilogie Witcher, un remake de Witcher 1 et une suite Cyberpunk.

CD Projekt a vendu plus de 20 millions d'exemplaires de Cyberpunk 2077 à ce jour. Il a également déclaré avoir vendu plus de 50 millions d'exemplaires de "The Witcher 3 : Wild Hunt" à ce jour, les ventes de l'ensemble de la trilogie Witcher dépassant désormais les 75 millions d'exemplaires.

(1 $ = 4,1422 zlotys)