Le géant de l'e-commerce polonais Allegro cartonne pour son entrée en Bourse

Varsovie (awp/afp) - Les actions du géant de l'e-commerce polonais Allegro ont bondi de 51% lundi lors de son introduction à la Bourse de Varsovie, donnant au groupe surnommé "l'Amazon polonais" une valorisation de près de 16 milliards de francs suisses.

Allegro dépasse ainsi à la Bourse de Varsovie le développeur de jeux vidéos CD Projekt RED, créateur du jeu "The Witcher" au succès international.

Jaroslaw Gowin, ministre du Développement, du Travail et de la Technologie, qui assistait au lancement a déclaré que cette entrée en Bourse - la plus importante en Pologne à ce jour - était "une bonne nouvelle pour nous tous".

"En ce moment si difficile pour la Pologne et l'économie mondiale, le rôle de l'industrie de l'e-commerce a pris une importance significative", a-t-il assuré.

Les actions ont démarré à 65 zlotys à 09H15 GMT, le prix d'introduction étant de 43 zlotys par titre.

Dans un entretien donné à l'AFP la semaine dernière, le PDG d'Allegro, Francois Nuyts, avait déclaré qu'il voulait que le groupe s'étende hors de la Pologne et qu'il restait indifférent à l'arrivée imminente d'Amazon sur le marché local.

"Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons assez bien, sinon mieux, que n'importe quel concurrent", a indiqué M. Nuyts, en ajoutant que "ce serait dommage si on ne trouvait pas le moyen d'avoir plus de clients et de vendeurs à l'international".

Créé en 1999 en tant que version locale d'eBay, qu'il a d'ailleurs chassé de Pologne au bout de quelques années, Allegro relie plus de 100'000 vendeurs avec quelque 12 millions d'acheteurs actifs.

L'entreprise a connu une croissance remarquable, avec des revenus nets en hausse de 19% en 2018, de 31,1% en 2019 et de 51,8% au cours des six premiers mois de 2020.

afp/buc